Irmãos escoceses completam travessia do Pacífico a remo

Três irmãos escoceses chegaram neste sábado (30) à Austrália, após uma aventura na qual atravessaram a remo o Oceano Pacífico em 139 dias, sem escalas e sem assistência, a bordo de um barco de fibra de carbono.

“Depois de 139 dias no mar, estamos muito felizes por estar de volta à terra firme com nossos amigos e familiares”, afirmaram em suas redes sociais os irmãos Ewan, Jamie e Lachlan MacLean, que completaram a travessia em tempo recorde.

Os jovens irmãos naturais de Edimburgo, que completaram a travessia mais rápida do Oceano Pacífico sem escalas, sem assistência e apenas com a força humana, foram recebidos ao som de uma gaita de foles em Cairns, no estado australiano de Queensland.

Ewan, Jamie e Lachlan MacLean zarparam de Lima em abril para uma viagem de 14.484 quilômetros, na qual enfrentaram tempestades violentas e fome. 

Ewan chegou a cair ao mar e foi resgatado. “As coisas ficaram difíceis no final e pensamos seriamente que poderíamos ficar sem comida”, disse o irmão do meio, Jamie.

“Apesar de estarmos exaustos, tivemos que acelerar para chegar antes que os suprimentos acabassem, mas agora podemos comer comida de verdade”, explicou.

Embora a parte central do Pacífico – da Califórnia ao Havaí – seja muito movimentada, relativamente poucas pessoas tentaram cruzar todo o oceano, da América do Sul à Austrália.

No início do ano, o lituano Aurimas Mockus, que partiu sozinho para tentar concretizar a aventura, teve que desistir devido ao ciclone tropical Alfred.

– “Tristeza e medo” –

“Essa foi a coisa mais difícil que já fiz e eu não teria sequer pensado nisso sem meus irmãos”, disse Ewan. “Houve inúmeros contratempos a superar, alguns que nos deixaram perdidos, mas sempre nos apoiamos”, acrescentou.

“Às vezes choramos de tristeza e medo, mas nossos ânimos foram elevados, diversas vezes, pelo apoio de tantas pessoas”, afirmou.

Os irmãos relataram que tiveram que enfrentar as correntes costeiras poucos dias antes de chegar a Cairns.

“Nenhuma parte desta travessia foi fácil, então este é um final adequado”, publicaram nas redes sociais.

O objetivo da viagem era arrecadar fundos para financiar projetos de acesso à água potável em Madagascar por meio de sua organização, a Fundação MacLean.

Em 2020, os irmãos quebraram três recordes mundiais ao atravessar o Oceano Atlântico sem nunca terem remado profissionalmente. Eles cumpriram o trajeto entre La Gomera, nas ilhas Canárias, até a ilha de Antigua em 35 dias.

