Israel afirma que recebeu restos mortais de um dos últimos reféns de Gaza
Israel recebeu, nesta terça-feira (25), os restos de um dos últimos reféns retidos em Gaza, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
O caixão foi entregue pela Cruz Vermelha ao Exército israelense e ao serviço de segurança interna Shin Bet, e será enviado a Israel para uma cerimônia militar, informou o gabinete de Netanyahu.
A entrega desse corpo faz parte dos compromissos estabelecidos no acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, que entrou em vigor em 10 de outubro.
Antes da entrega, os grupos palestinos Hamas e Jihad Islâmica anunciaram que devolveriam os restos de um refém de Gaza nesta terça-feira.
O braço armado da Jihad Islâmica afirmou ter localizado na segunda-feira o corpo de um refém durante operações de buscas no centro da Faixa de Gaza.
Uma fonte da Jihad Islâmica, que falou sob condição de anonimato, confirmou que os restos pertenciam a um dos últimos três reféns cativos no território.
Após o início do cessar-fogo entre Israel e Hamas, o movimento islamista liberou 20 reféns que seguiam com vida e se comprometeu a devolver os restos de 28 pessoas mortas que permaneciam em Gaza.
Até agora, os islamistas entregaram os corpos de 25 pessoas, em cumprimento com os termos do cessar-fogo.
Em troca dos reféns, Israel liberou quase 2 mil presos e devolveu os restos de centenas de palestinos mortos.
acc/ds/mab/pc-an/meb/mb/dd/am