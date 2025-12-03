Israel anuncia que moradores de Gaza poderão sair pelo Egito ‘nos próximos dias’

afp_tickers

3 minutos

Israel anunciou nesta quarta-feira (3) que os habitantes da Faixa de Gaza poderão sair pelo Egito “nos próximos dias”, com base em uma medida contemplada no plano de paz dos Estados Unidos, mas o Cairo negou a informação e pediu a abertura nos dois sentidos.

“Segundo o acordo de cessar-fogo (…) o ponto de passagem de Rafah será aberto nos próximos dias exclusivamente para que os residentes da Faixa de Gaza saiam em direção ao Egito”, afirmou o Cogat, organismo do Ministério da Defesa israelense que supervisiona as atividades civis nos Territórios Palestinos.

O comunicado destaca que a abertura do ponto de passagem será organizada em coordenação com o Egito e a União Europeia.

Pouco depois, no entanto, as autoridades no Cairo desmentiram a informação e insistiram que a passagem deve ser aberta nas duas direções.

“Se um acordo for alcançado para abrir a passagem, será nas duas direções, para entrar e sair da Faixa de Gaza, segundo o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump”, afirmou o serviço estatal de informação em um comunicado, que citou uma fonte oficial egípcia.

O Egito pede de maneira frequente a abertura da passagem para permitir a entrada de ajuda humanitária, conforme o plano dos Estados Unidos.

Duas fontes diplomáticas europeias indicaram à AFP que, a princípio, estavam preparadas para a abertura da passagem de Rafah para pedestres em 14 de outubro, poucos dias após a entrada em vigor da trégua entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, após um anúncio similar. Mas a medida foi adiada.

A reabertura da passagem fronteiriça de Rafah, entre Gaza e Egito, é parte do plano de paz do presidente Donald Trump para o território palestino. Também é uma demanda de longa data de várias agências da ONU e outros organismos humanitários.

O Exército israelense tomou o controle do lado palestino da passagem fronteiriça em maio de 2024, alegando que estava sendo “utilizada com propósitos terroristas” e para a entrada de armas.

O local foi reaberto por poucos dias, durante a trégua anterior entre Israel e Hamas, que entrou em vigor em 19 de janeiro, permitindo a passagem de pessoas autorizadas a deixar Gaza e a entrada de caminhões de ajuda humanitária.

Rafah é um ponto de entrada crítico para caminhões carregados com medicamentos, alimentos e combustível.

A passagem é a principal porta de saída dos palestinos de Gaza autorizados a deixar a Faixa, que está sob bloqueio israelense desde 2007.

crb/mj/avl/jvb/fp/yr