Israel bombardeia cidade no sul do Líbano e amplia zona de operações terrestres

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Uma onda de bombardeios atingiu nesta terça-feira (26) a cidade de Nabatiyeh, no sul do Líbano, após uma ordem de evacuação emitida por Israel, depois que 11 pessoas morreram na véspera em um ataque israelense no leste do país, informaram as autoridades.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou que Israel intensificará as operações no Líbano, depois de ameaçar na segunda-feira reforçar a ofensiva para “esmagar” o movimento islamista libanês Hezbollah, apesar da trégua em vigor.

Por sua vez, as forças israelenses no Líbano começaram a operar além da chamada “Linha Amarela”, situada a 10 km da fronteira, confirmou à AFP uma fonte militar.

“As Forças Armadas de Israel estão operando de maneira seletiva para eliminar diretamente as ameaças” a cidadãos israelenses, em conformidade com as diretrizes das autoridades políticas, respondeu um militar à pergunta sobre se as tropas estão mobilizadas além da demarcação estabelecida.

Em Nabatiyeh, um correspondente da AFP relatou vários bombardeios depois que Israel emitiu o alerta de evacuação e viu colunas de fumaça se elevarem de vários locais.

A agência estatal libanesa NNA afirmou que um dos bombardeios atingiu uma localização perto de um hospital e provocou danos significativos em instalações do estabelecimento.

A maioria dos habitantes desta localidade fugiu desde o início da guerra entre Israel e Hezbollah, em 2 de março, mas a cidade continua sendo bombardeada apesar da trégua que entrou em vigor em 17 de abril.

O Exército israelense indicou que, durante a noite, atacou mais de 100 alvos do Hezbollah no vale do Bekaa, no leste, e no sul.

Segundo o Ministério da Saúde, os bombardeios israelenses de segunda-feira na localidade de Mashghara, no distrito de Bekaa Ocidental, provocaram 11 mortes, incluindo duas meninas, e deixaram 15 feridos.

Desde o início do conflito, os bombardeios israelenses causaram mais de 3.100 mortes, segundo o último balanço do Ministério da Saúde publicado na segunda-feira.

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