Israel causa 14 mortes no Líbano e ataca arredores de Beirute

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Quatorze pessoas morreram nesta quinta-feira (28) em ataques israelenses no sul do Líbano, onde Israel expandiu sua “zona de combate” contra o grupo pró-Irã Hezbollah, apesar de um cessar-fogo em vigor desde 17 de abril, informaram autoridades libanesas.

O Exército israelense anunciou ter feito um “ataque seletivo” na região de Beirute. Segundo uma fonte militar libanesa, a ação teve como alvo um apartamento em Choueifat, cidade vizinha ao subúrbio do sul da capital, reduto do Hezbollah.

Os dois primeiros andares de um prédio residencial foram atingidos, observou um jornalista da AFP. Nenhum balanço foi divulgado.

Esta é a segunda vez que Israel ataca uma cidade muito próxima de Beirute desde o início do cessar-fogo, que nunca foi respeitado. Estes últimos ataques ocorrem antes da reunião militar desta sexta-feira em Washington entre Líbano e Israel, que antecede uma nova série de negociações em 2 e 3 de junho.

Os Estados Unidos estão em negociação com o Irã, que deseja incluir a frente libanesa do conflito em um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Israel intensificou nos últimos dias sua ofensiva terrestre e aérea no Líbano, e alertou ontem que considera o território ao sul do rio Zahrani, a cerca de 40 km da fronteira, uma “zona de combate”.

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