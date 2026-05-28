Israel causa 17 mortes no sul do Líbano e perto de Beirute

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Pelo menos 14 pessoas morreram nesta quinta-feira (28), segundo as autoridades do Líbano, em ataques israelenses no sul do país, onde Israel ampliou sua “zona de combate” contra o grupo pró-Irã Hezbollah, e outras três morreram perto de Beirute, apesar de um cessar-fogo em vigor desde 17 de abril.

O exército israelense anunciou ter feito um “ataque seletivo” na região de Beirute. Segundo uma fonte militar libanesa, a ação teve como alvo um apartamento em Choueifat, cidade vizinha ao subúrbio do sul da capital, reduto do Hezbollah.

Esse ataque deixou um saldo de três mortos: “Uma mulher e sua filha pequena e um menino de nacionalidade síria, além de 15 feridos”, informou o Ministério da Saúde.

Um correspondente da AFP viu danificados os dois primeiros andares de um prédio residencial.

Esta é a segunda vez que Israel ataca uma cidade muito próxima de Beirute desde o início do cessar-fogo, que nunca foi respeitado. Estes últimos ataques ocorrem antes da reunião militar desta sexta-feira em Washington entre Líbano e Israel, que antecede uma nova série de negociações em 2 e 3 de junho.

Os Estados Unidos estão em negociação com o Irã, que deseja incluir a frente libanesa do conflito em um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Israel intensificou nos últimos dias sua ofensiva terrestre e aérea no Líbano, e alertou ontem que considera o território ao sul do rio Zahrani, a cerca de 40 km da fronteira, uma “zona de combate”.

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