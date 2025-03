Israel cria estrutura para ‘saída voluntária’ de palestinos de Gaza

afp_tickers

1 minuto

O Ministério da Defesa de Israel anunciou neste domingo a criação de uma estrutura administrativa especial encarregada de facilitar uma “saída voluntária” de palestinos da Faixa de Gaza, uma decisão denunciada por uma ONG israelense contrária à colonização.

Segundo o ministério, o gabinete de segurança aprovou seu projeto de criação de uma administração dedicada à “saída voluntária de habitantes da Faixa de Gaza para um terceiro país”, que funcionaria sob a autoridade do Ministério da Defesa, mas que poderia “cooperar com organizações internacionais” para “garantir uma passagem segura” dos habitantes da Faixa de Gaza para outros países, não identificados.

Segundo o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, a proposta está relacionada com declarações do presidente americano, Donald Trump, que disse desejar uma saída voluntária dos palestinos da Faixa de Gaza.

Ao criar essa administração para “a expulsão” de palestinos, “Israel reconhece que comete crimes de guerra”, denunciou a ONG Paz Agora, que mencionou uma “mancha indelével no Estado israelense”.

A criação de uma estrutura administrativa para executar o projeto havia sido mencionada nas últimas semanas pelo ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich. “Esse plano ganha forma em coordenação com o governo americano”, disse o ministro, no começo do mês.

bur-crb/cyj/tp/eg/mb/lb