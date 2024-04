Israel diz que abateu drones e mísseis iranianos em coordenação com EUA

4 minutos

Por Dan Williams

JERUSALÉM (Reuters) – Israel repeliu uma enorme salva de drones e mísseis iranianos de forma totalmente coordenada com o Pentágono, que tinha um oficial de ligação operacional dos EUA na sala de controle do sistema de defesa aérea balística Arrow, disse uma autoridade israelense sênior.

Estados Unidos, juntamente com Reino Unido, França e Jordânia, ajudaram Israel a interceptar a maior parte da barragem do fim de semana e, potencialmente, evitar uma escalada entre os inimigos regionais.

Pelo menos metade das centenas dos drones, mísseis de cruzeiro e mísseis superfície-superfície, que, segundo Israel, carregavam um total de 60 toneladas de explosivos, foi abatida por aviões de guerra e escudos aéreos israelenses, de acordo com a mídia local.

As autoridades israelenses disseram que grande parte do trabalho foi realizado por seus sistemas de defesa de alta altitude Arrow 2 e Arrow 3, que foram desenvolvidos em conjunto com o Pentágono e a Boeing.

Os mísseis interceptadores do Arrow custam entre 2 milhões e 3,5 milhões de dólares cada um, de acordo com fontes do setor israelense.

Moshe Patel, diretor de defesa antimísseis do Ministério da Defesa de Israel, disse que o Arrow e os interceptores de baixa altitude foram sincronizados com os sistemas homólogos dos EUA na região.

“Os sistemas compartilham informações, para uma imagem conjunta do céu, e o céu estava certamente ocupado”, disse Patel ao Canal 12 TV.

“Depois disso, também há coordenação na doutrina de batalha. Um oficial americano senta-se na sala de controle do sistema de armas Arrow e essencialmente conduz a coordenação com os sistemas dos EUA, ombro a ombro.”

Não houve nenhum comentário imediato do Comando Central dos EUA, que supervisiona as operações no Oriente Médio. No domingo, ele disse que as forças dos EUA destruíram mais de 80 dos drones e pelo menos seis dos mísseis balísticos apontados para Israel.

Israel disse que 99% de todos os projéteis foram derrubados a tempo, limitando o número de feridos a uma pessoa e os danos a uma base militar. Isso surpreendeu até mesmo Zvika Haimovitch, um brigadeiro-general aposentado que comandou as defesas aéreas de Israel.

“(Isso foi) bem sincronizado e coordenado entre todos os elementos — o ar, as forças terrestres — e, sim, para ser honesto, é uma grande porcentagem e muito mais do que esperávamos se você tivesse me perguntado três dias antes”, disse ele à Reuters.

“Mas precisamos ter certeza de que estaremos prontos para a próxima vez, porque com certeza haverá uma próxima vez”, disse ele. “Precisamos presumir que os iranianos farão a lição de casa da próxima vez e tentarão desafiar nossos sistemas. Isso significa que precisamos estar um passo à frente e não atrás de nossos inimigos.”

Daniel Gold, diretor de desenvolvimento de armas do Ministério da Defesa de Israel, disse ao Canal 12 que o trabalho já estava em andamento nos modelos mais avançados do Arrow 4 e 5.

O Arrow 3 abate armas balísticas que se aproximam acima da atmosfera, usando uma ogiva destacável que atinge o alvo no espaço.

O jornal Maariv informou que o Arrow 3 derrubou 110 mísseis fora do espaço aéreo israelense, a um custo potencial de até 385 milhões de dólares. Os militares israelenses não fizeram comentários imediatos sobre isso. Perguntado Rádio do Exército quanto as interceptações haviam custado a Israel, o ministro das Finanças Bezalel Smotrich disse que não sabia.

Ciente da necessidade de economia diante de inimigos em várias frentes, Israel disse em 2022 que estava desenvolvendo um escudo de mísseis baseado em laser para realizar abates por apenas 2 dólares cada.

“Acredito que o laser será, nos próximos anos, uma de nossas principais soluções para lidar com uma variedade de ameaças — foguetes, mísseis, drones, UAVs e muito mais”, disse Haimovitch.