Israel diz que guerra em Gaza deve durar ao menos mais 7 meses; tanques operam em Rafah

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) – Israel enviou tanques em incursões a Rafah nesta quarta-feira e previu que sua guerra contra o Hamas em Gaza continuará durante todo o ano, depois que Washington disse que o ataque a Rafah não representava uma grande operação terrestre que provocaria uma mudança na política dos Estados Unidos.

Os tanques israelenses entraram no coração de Rafah pela primeira vez na terça-feira, apesar de uma ordem da Corte Internacional de Justiça para encerrar seus ataques à cidade, onde muitos palestinos se refugiaram dos bombardeios em outros lugares.

A Corte Mundial disse que Israel não havia explicado como manteria as pessoas abrigadas em Rafah em segurança e forneceria alimentos, água e medicamentos. Sua decisão também pediu que o Hamas libertasse imediata e incondicionalmente os reféns levados de Israel em 7 de outubro.

Os moradores de Rafah disseram que os tanques israelenses invadiram Tel Al-Sultan, no oeste, e Yibna e perto de Shaboura, no centro, antes de recuarem em direção a uma zona de proteção na fronteira com o Egito, em vez de permanecerem parados, como fizeram em outras ofensivas.

“Recebemos pedidos de socorro de moradores de Tel Al-Sultan, onde os drones atacaram cidadãos deslocados quando eles se dirigiam das áreas onde estavam para as áreas seguras”, disse o vice-diretor de ambulâncias e serviços de emergência em Rafah, Haitham al Hams.

Autoridades de saúde palestinas disseram que 19 civis foram mortos em ataques aéreos israelenses e bombardeios em Gaza. Israel acusa os militantes do Hamas de se esconderem entre os civis, o que os militantes negam.

O ministro da Saúde, Majed Abu Raman, pediu a Washington que pressione Israel a abrir a passagem de Rafah para ajuda, dizendo que não havia indicação de que as autoridades israelenses o fariam em breve e que os pacientes na Gaza sitiada estavam morrendo por falta de tratamento.

Os militares israelenses controlam três quartos da zona de proteção na fronteira egípcia e pretendem controlar toda ela para impedir o contrabando de armas pelo Hamas, disse o assessor de segurança nacional Tzachi Hanegbi.

Os combates em Gaza continuarão pelo menos durante o ano de 2024, acrescentou ele, sinalizando que Israel não está pronto para encerrar a guerra, conforme exigido pelo Hamas, como parte de um acordo que prevê a troca de reféns que o Hamas mantém por prisioneiros palestinos.

“A luta em Rafah não é uma guerra sem sentido”, disse Hanegbi, reiterando que o objetivo é acabar com o domínio do Hamas em Gaza e impedir que ele e seus aliados ataquem Israel.

Os Estados Unidos, aliado mais próximo de Israel, reiteraram sua oposição a uma grande ofensiva terrestre em Rafah na terça-feira, dizendo não acreditar que tal operação estivesse em andamento.

Em Genebra, mais de 30 países em uma reunião da Organização Mundial da Saúde condenaram os ataques de Israel aos hospitais de Gaza e pediram um exame mais minucioso de seu papel na crise de saúde do enclave. O embaixador de Israel culpou o Hamas por “colocar deliberadamente em risco a segurança dos pacientes” ao usar as instalações de saúde para fins militares.

(Reportagem adicional de Maayan Lubell, Henriette Chacar e Clauda Tanios)