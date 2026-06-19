Israel e Hezbollah pactuam trégua no Líbano, com acordo EUA-Irã em suspenso

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Israel e o Hezbollah pactuaram um cessar-fogo nesta sexta-feira (19), segundo um funcionário americano, depois que os combates entre o Exército israelense e o grupo islamista libanês ameaçaram o recente acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Depois de anunciar a morte de quatro soldados no Líbano, Israel lançou bombardeios no país, que deixaram 47 mortos, anunciou o Ministério da Saúde libanês. Foi o maior episódio de violência desde o anúncio de um acordo entre Washington e Teerã esta semana.

Esse memorando de entendimento prevê um cessar-fogo “em todas as frentes, incluído o Líbano”, uma condição na qual Teerã, aliado do Hezbollah, tinha insistido para encerrar o conflito.

A guerra, desencadeada pelos ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro, deixaram milhares de mortos, principalmente na República Islâmica e no Líbano.

O vice-presidente americano, JD Vance, e o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, deveriam iniciar uma nova fase de negociações nesta sexta-feira na Suíça, mas o encontro foi suspenso em meio às hostilidades no Líbano.

Horas depois, um funcionário americano informou à AFP que Israel e o Hezbollah haviam concordado com um cessar-fogo com efeito imediato, negociado por mediadores americanos após conversas com Israel e Irã.

Um diplomata do Golfo, que falou sob a condição do anonimato, confirmou a trégua mediada “por Catar, Estados Unidos e Irã”.

No entanto, logo depois do anúncio, a agência de notícias estatal libanesa NNA reportou um ataque israelense na cidade de Sejoud e um correspondente da AFP ouviu tiros de artilharia na cidade de Nabatieh, ambas no sul do país.

– “Todo o Líbano deve queimar” –

Durante o dia, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tinha ameaçado fazer o Hezbollah “pagar um preço muito alto” pela morte de militares israelenses e insistiu que suas forças continuariam no sul do Líbano.

“Todo o Líbano deve queimar”, declarou, por sua vez, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, de extrema direita, levando o chanceler iraniano Abbas Araghchi a acusar Israel de querer “guerra permanente”.

Muitos moradores fugiram do sul do país após os ataques, apertados em carros, alguns com colchões e pertences amarrados sobre os veículos, constatou um correspondente da AFP na região de Tiro.

“Estávamos em casa quando, de repente, começaram os bombardeios. Nenhuma cidade, nenhuma casa foi poupada”, contou Zeinab Naser, de 69 anos, em meio a um congestionamento em Sidon, no sul do Líbano.

“Os aviões militares israelenses nunca deixam o céu. Esperamos que esse veneno [Israel] vá embora do nosso país e possamos viver”, acrescentou.

– “Não há pressa” –

No plano diplomático, o governo suíço anunciou o adiamento, sem nova data definida, das negociações previstas para esta sexta-feira entre Teerã e Washington.

A princípio, anunciou-se que este encontro devia servir para selar o pacto, mas por fim a assinatura foi feita eletronicamente pelos presidentes dos dois países, Donald Trump e Masoud Pezeshkian.

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, disse que o tinha aprovado, mas com reservas. No futuro, serão realizadas “negociações cara a cara” com os Estados Unidos, mas isso não “significa aceitar o ponto de vista do inimigo”, assegurou na quinta-feira.

Como o texto já está assinado, “não há pressa em realizar este encontro na Suíça, mas planejamos uma reunião nos próximos dias”, explicou o porta-voz da Chancelaria iraniana, Esmaeil Baqaei.

Por enquanto, haverá uma reunião no domingo no Egito de negociações iranianos com diplomatas de Paquistão, Arábia Saudita, Turquia e Egito, informaram fontes do Cairo e de Islamabad.

“Os próximos 60 dias serão cruciais. Podemos chegar a um acordo global, mas também esperamos um acordo incompleto, com algumas lacunas”, afirmou uma fonte diplomática dos Emirados Árabes Unidos.

– Vinte e cinco navios passam por Ormuz –

Por enquanto, o pacto permitiu retomar a navegação no Estreito de Ormuz. Até o momento, 25 navios comerciais atravessaram a passagem na quinta-feira, um volume inédito desde meados de abril e cinco vezes superior à média dos dez primeiros dias de junho, segundo dados da plataforma de monitoramento marítimo AXSMarine.

Desde o início da guerra, Teerã fechou de fato o estreito, ao que os Estados Unidos responderam bloqueando os portos iranianos.

A autoridade marítima iraniana responsável pelo Estreito de Ormuz informou nesta sexta-feira que embarcações que desejem utilizar a passagem deverão solicitar autorização com “48 horas de antecedência”.

Segundo os termos do memorando de entendimento, “não será cobrada” nenhuma taxa “durante um período de 60 dias”, informou a televisão estatal iraniana, citando um comunicado do Conselho Supremo de Segurança Nacional.

Os preços do petróleo interromperam a queda nesta sexta-feira, após os recuos acentuados registrados depois do anúncio do acordo-quadro. O barril do Brent do Mar do Norte, referência internacional, era negociado em torno de 80 dólares (R$ 440).

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