Israel inicia grande ofensiva terrestre para tomar Cidade de Gaza

afp_tickers

5 minutos

O Exército de Israel iniciou, nesta terça-feira (16), uma grande ofensiva terrestre na Cidade de Gaza, depois que os Estados Unidos, seu principal aliado, apoiaram o objetivo de erradicar o Hamas, apesar do crescente alarme internacional e o chamado da ONU que exigiu o fim da “carnificina”.

O início da ofensiva coincidiu com a publicação de um relatório da comissão de investigação da ONU, no qual acusou Israel de cometer um “genocídio” em Gaza, responsabilizando o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e outras autoridades israelenses.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse que o maior núcleo urbano do território palestino em ruínas ficou “em chamas” após os ataques. “Não cederemos e não recuaremos até que a missão seja cumprida”, afirmou.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que Israel está decidido a “ir até o fim” e “não está aberto” a negociações de paz sérias.

A ofensiva israelense, que se seguiu a uma intensa noite de bombardeios, foi amplamente condenada e o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, exigiu o fim da “carnificina”.

O rei da Espanha, Felipe VI, denunciou também a “insuportável” crise humanitária na Faixa de Gaza, uma declaração pouco habitual para o monarca, que é chefe de Estado, mas quase nunca assume posicionamentos públicos já que a Casa Real afirma sustentar neutralidade política.

Há um mês, Israel intensificou os ataques contra a área mais povoada na região, que apresenta como um dos últimos redutos do movimento islamista palestino Hamas.

“Estamos avançando para o centro” da localidade, onde ainda vivem centenas de milhares de pessoas, acrescentou. O Exército informou que cerca de 40% da população da cidade tinha partido rumo ao sul do território.

Grande parte da Cidade de Gaza já está em ruínas após quase dois anos de guerra. O conflito começou após o ataque mortal do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023.

– Por que matar crianças? –

No bairro Al Tuffah, a nordeste da Cidade de Gaza, restam apenas escombros de um edifício residencial atingido pelos bombardeios noturnos.

“Havia quase 50 pessoas dentro, incluindo mulheres e crianças. Não sei por que bombardearam”, afirmou Abu Abd Zaqut, cujo tio morava no prédio com a família.

“Por que matar crianças que dormiam tranquilamente? Tiramos as crianças em pedaços”, acrescentou.

A Defesa Civil de Gaza contabilizou 44 mortos no território nesta terça-feira. O Exército israelense também atacou a cidade de Khan Yunis, ao sul da Faixa, acrescentou a entidade.

As restrições aos meios de comunicação em Gaza e as dificuldades de acesso a muitas áreas impedem a AFP de verificar de forma independente os números divulgados pelas duas partes.

A Comissão Internacional Independente de Investigação (COI) da ONU, que não fala em nome das Nações Unidas, acusou Israel de cometer um “genocídio” em Gaza com o objetivo de “destruir” os palestinos.

Israel criticou o que chamou de um “relatório tendencioso e falso”.

Türk, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, disse às agências de notícias AFP e Reuters que “as evidências se acumulam” e que “cabe à Justiça decidir se é um genocídio ou não”.

O Hamas, que governa Gaza, disse, por sua vez, que a ofensiva israelense é “uma limpeza étnica sistemática” dirigida contra o povo de Gaza.

– Trump adverte o Hamas –

Apesar do crescente alarme internacional, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, prometeu, durante uma visita oficial a Jerusalém na segunda-feira, o “apoio inabalável” de seu país a Israel em seu objetivo de eliminar o Hamas em Gaza.

Enquanto deixava Israel rumo ao Catar Rubio disse para jornalistas que a solução diplomática que inclui a desmilitarização do Hamas é a preferida por Washington, mas “às vezes, quando se trata de um grupo de selvagens (…), isso não é possível”.

O presidente americano, Donald Trump, acusou o Hamas de usar os reféns sequestrados na ação de outubro de 2023 como escudos humanos. “(…) Se o fazem, estarão em graves problemas”, advertiu.

Netanyahu anunciou nesta terça-feira que foi convidado à Casa Branca e que se reunirá com Trump após participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York neste mês.

Rubio chegou nesta terça-feira ao Catar, outro aliado próximo de Washington, que na semana passada foi cenário de um bombardeio israelense contra líderes do Hamas em sua capital, Doha.

A guerra em Gaza começou após o ataque do Hamas de outubro de 2023 em Israel, quando os islamistas mataram 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em fontes oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023, 47 continuam em cativeiro em Gaza, 25 delas mortas, segundo o Exército israelense.

A campanha de retaliação israelense deixou mais de 64.900 mortos em Gaza, também civis em sua maioria, segundo números do Ministério da Saúde local, que a ONU considera confiáveis.

bur-sct/arm/mmy/pc/fp/jc/mvv/aa/sag/lm/am