Israel não participará de reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza

Este conteúdo foi publicado em
Israel não participará da reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza programada para terça-feira (23) devido ao Ano Novo Judaico, declarou seu enviado à ONU.

Sendo um país diretamente afetado pelas deliberações do principal órgão de segurança da ONU, Israel foi convidado a participar do debate do Conselho sobre o conflito em Gaza, no contexto da semana de alto nível da ONU.

As tropas israelenses realizam uma importante ofensiva terrestre para controlar o maior centro urbano de Gaza.

“Desejo informar que a delegação de Israel não participará desta reunião, pois coincide com Rosh Hashaná, o Ano Novo Judaico”, disse o embaixador Danny Danon em uma carta separada ao presidente rotativo do Conselho de Segurança.

“Apesar do pedido de Israel à Presidência e aos membros do Conselho para reagendar a reunião, o encontro permanece marcado para essa data, uma das mais significativas do calendário judaico”, acrescentou.

Espera-se que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se dirija à Assembleia Geral da ONU na sexta-feira, em meio a uma série de reconhecimentos do Estado da Palestina por países ocidentais.

Israel denunciou com indignação essas importantes mudanças de política.

