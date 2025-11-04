Israel recebe restos mortais de refém cativo em Gaza, diz gabinete do premiê

As forças de segurança israelenses receberam, na noite desta terça-feira (4), os restos mortais de um refém cativo em Gaza, restituído como parte do acordo de cessar-fogo com o Hamas, informou o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

A trégua, em vigor desde 10 de outubro, se mantém apesar de hostilidades ocasionais e da demora na devolução dos corpos dos 28 reféns mortos que prosseguiam em território palestino.

Todos eles, exceto um, foram sequestrados durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra entre Israel e o movimento islamista que controla a Faixa de Gaza.

“Israel recebeu, através da Cruz Vermelha, o caixão de um refém falecido”, informou o gabinete de Netanyahu.

Em um comunicado posterior, o exército detalhou que o cadáver foi levado a Israel e transladado para um centro de medicina legal para ser identificado.

O braço armado do Hamas informou que o corpo foi encontrado em um bairro no leste da Cidade de Gaza, durante “as operações de buscas e escavações em andamento”.

Se sua identidade for confirmada, este seria o 21º refém morto entregue pelo Hamas desde o início do cessar-fogo.

No começo da trégua, o movimento islamista mantinha cativos 20 reféns vivos, que foram libertados em 13 de outubro, e 28 mortos.

Israel acusou o Hamas de demorar a devolver os cadáveres, mas o grupo islamista palestino alega que o processo é lento porque os corpos estão sepultados sob os escombros de Gaza.

