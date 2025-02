Israel se apega à esperança de que meninos Bibas e sua mãe estejam vivos

A imagem de Shiri Bibas abraçando seus dois filhos durante o sequestro em 7 de outubro de 2023 está na capa do Maariv, um dos principais jornais de Israel, nesta quarta-feira (19), onde muitos se apegam à esperança de ver esta família de origem argentina viva, apesar do Hamas ter anunciado sua morte.

As imagens, filmadas e divulgadas por comandos do Hamas durante o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino em Israel, do sequestro de Shiri Bibas, 34 anos, e seus dois filhos, Ariel e Kfir, então com 4 anos e 9 meses de idade, respectivamente, deram a volta ao mundo. Esta mãe e seus dois filhos se tornaram um símbolo em Israel.

O Hamas disse na terça-feira que “entregaria quatro corpos na quinta-feira, incluindo os da família Bibas” em troca da libertação de prisioneiros palestinos no sábado, conforme previsto no acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel em Gaza, que entrou em vigor em 19 de janeiro após 15 meses de guerra.

Embora suas mortes sejam consideradas certas no exterior, muitas pessoas em Israel, começando pela família Bibas, se apegam à esperança de que as crianças e sua mãe ainda estejam vivas.

“Estamos chocados com o anúncio do porta-voz do Hamas sobre o retorno planejado de nossos Shiri, Ariel e Kfir nesta quinta-feira”, como parte da devolução dos corpos de quatro reféns, escreveu a família em um comunicado na terça-feira.

“Até recebermos uma confirmação definitiva, nossa luta continuará”, acrescentou.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou na terça-feira que os corpos de quatro reféns seriam entregues na quinta-feira, sem revelar suas identidades.

– “Não nos rendemos” –

O Exército israelense pediu à população que “confie apenas em anúncios de fontes oficiais e se abstenha de espalhar rumores que prejudiquem as famílias dos reféns e a opinião pública”.

O Hamas anunciou no final de novembro que Shiri Bibas e seus dois filhos foram mortos em um bombardeio em Gaza, mas Israel nunca confirmou suas mortes. Yarden Bibas, pai de Ariel e Kfir, e marido de Shiri, foi libertado em 1º de fevereiro.

Ele foi sequestrado ao mesmo tempo que eles, mas mantido em cativeiro separado. Desde 7 de outubro de 2023, a irmã de Yarden, Ofri Bibas, luta incansavelmente por sua libertação.

“Por favor, não façam homenagens ainda”, escreveu no Facebook na terça-feira à noite.

“Estamos esperando há 16 meses e não vamos desistir agora”, acrescentou.

Em Tel Aviv, o instituto médico legal que deve receber os quatro corpos tomou medidas para acelerar sua identificação, informou a emissora pública israelense Kan nesta quarta-feira, acrescentando que dez médicos foram mobilizados para realizar os exames.

As famílias serão oficialmente informadas assim que o processo de identificação for concluído e somente então haverá um anúncio público, seguindo o procedimento padrão de Israel para mortes de reféns ou soldados.

