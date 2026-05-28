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Israel suspende relações com o secretário-geral da ONU

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O embaixador israelense na ONU anunciou, nesta quinta-feira (28), a suspensão das relações com o secretário-geral da organização, António Guterres, ao denunciar a decisão, ainda não publicada, de incluir Israel na lista de Estados responsáveis por violência sexual em conflitos. 

“Terminamos com esse secretário-geral”, declarou Danny Danon em uma mensagem de vídeo publicada na rede X. 

A missão israelense especificou que isso significa o “congelamento” de suas relações com o gabinete do secretário-geral da ONU até o final de seu mandato, em 31 de dezembro de 2026. 

A reclamação de Danon se refere a um relatório do secretário-geral sobre violência sexual ligada a conflitos, ainda não publicado, mas apresentado previamente aos Estados envolvidos. 

“Vimos seus comentários. Do nosso lado, as portas do secretário-geral permanecem abertas”, disse à AFP o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

O relatório anual já havia alertado em agosto que Israel poderia ser incluído na lista negativa, que já inclui o movimento islamista palestino Hamas.

“A decisão de incluir Israel na lista negativa e nos acusar de usar a violência sexual como arma de guerra é escandalosa”, reclamou o embaixador, criticando o secretário-geral por colocar o movimento palestino Hamas e Israel no mesmo patamar. 

abd/pno/mar/nn/mar/aa/mvv

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