Israel tem ‘trabalho’ pela frente para conquistar juventude ocidental, diz Netanyahu

Israel tem “trabalho” pela frente para conquistar os jovens no Ocidente, em um momento em que as pesquisas mostram uma queda no apoio, admitiu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um podcast britânico transmitido nesta quarta-feira (20).

Os protestos contra as ações de Israel na Faixa de Gaza tornaram-se cada vez mais comuns nas capitais ocidentais e atraem um grande número de jovens.

Uma pesquisa recente da Gallup mostrou que apenas 6% das pessoas entre 18 e 34 anos nos Estados Unidos tinham uma opinião favorável sobre Netanyahu, e apenas 9% aprovavam a ação militar de Israel em Gaza.

No podcast “Triggernometry”, Netanyahu foi questionado se Israel poderia perder o apoio dos governos ocidentais assim que a geração Z – aqueles nascidos entre 1997 e 2012 aproximadamente – assumisse o poder.

“Se você está me dizendo que há trabalho a ser feito com a geração Z e em todo o Ocidente, sim”, respondeu.

No entanto, Netanyahu afirmou que a oposição a Israel entre os membros da geração Z se deve a uma “grande campanha, organizada e sistemática, financiada para acabar com os elementos tradicionais de apoio a Israel”.

A guerra foi desencadeada quando combatentes do movimento islamista Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro e mataram 1.219 pessoas, em sua maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados israelenses.

A ofensiva israelense em Gaza matou pelo menos 62.122 palestinos, também em sua maioria civis, segundo números do Ministério da Saúde do território palestino – governado pelo Hamas -, que a ONU considera confiáveis.

