Israelenses entram em Gaza para pedir reocupação do território palestino

Israelenses ignoraram a proibição do Exército e entraram nesta quinta-feira (18) na Faixa de Gaza, onde hastearam a bandeira do seu país em uma ex-colônia e pediram a reocupação do território palestino.

Contas da direita israelense em redes sociais divulgaram uma foto que mostra cerca de 20 homens, mulheres e crianças em volta de uma bandeira de Israel fincada em um campo aberto, supostamente em Kfar Darom.

Esse antigo kibutz, localizado no centro da Faixa de Gaza, foi evacuado juntamente com outras 20 colônias em 2005, quando Israel se retirou unilateralmente dessa região. Desde então, uma ala da direita israelense pede que as colônias sejam restabelecidas, um chamado que ganhou força após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito atual no território palestino.

Nesta quinta-feira, o Exército informou que aqueles que entraram na Faixa de Gaza foram “levados para o território israelense”. Além disso, os militares impediram outras dezenas de pessoas de se infiltrar por outro ponto, embora algumas tenham conseguido cruzar as barreiras.

“Qualquer entrada em uma zona de combate está proibida”, ressaltou o Exército.

Durante uma concentração em Sderot, na fronteira com a Faixa de Gaza, a representante do movimento dos colonos Daniella Weiss declarou a uma centena de simpatizantes que, “com a ajuda de Deus, esse hasteamento da bandeira marcará o começo de uma nova era, uma era em que retornaremos à Faixa de Gaza”.

