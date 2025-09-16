The Swiss voice in the world since 1935

Itália ordena extradição para Alemanha de suspeito de sabotagem do gasoduto Nord Stream

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Um tribunal italiano ordenou nesta terça-feira (16) a extradição para a Alemanha de um cidadão ucraniano suspeito de ser um dos coordenadores da sabotagem ao gasoduto russo Nord Stream no Mar Báltico em setembro de 2022. 

O suspeito, Serhii Kuznietsov, era membro das Forças Armadas ucranianas na época e negou ser parte da célula que colocou explosivos nos gasodutos submarinos Nord Stream 1 e 2. 

Seu advogado, Nicola Canestrini, disse à AFP que recorrerá da decisão do tribunal em Bolonha, no norte da Itália, à mais alta instância judicial do país. 

Os gasodutos, que durante anos transportaram gás russo para a Europa, sofreram danos graves devido às explosões ocorridas meses após a invasão russa à Ucrânia. As potências ocidentais e a Rússia acusaram-se mutuamente pela sabotagem. 

Canestrini afirma que seu cliente estava na Ucrânia no momento dos fatos e que seu processo judicial foi injusto. Ele acrescenta que seu cliente não teve permissão para comparecer pessoalmente às audiências e teve negado o acesso total ao processo alemão, “em flagrante violação ao direito a um julgamento justo”. 

Segundo autoridades alemãs, o sabotagem foi obra de uma célula ucraniana composta por cinco homens e uma mulher. 

Os promotores alemães garantem que Kuznietsov utilizou documentos de identidade falsificados para fretar um iate que partiu da cidade alemã de Rostock para sabotar os gasodutos, que estavam fora de operação. 

Moscou já havia parado de fornecer gás através do Nord Stream 1 devido ao conflito entre a Rússia e os países europeus que apoiam a Ucrânia, e o Nord Stream 2 nunca chegou a entrar em funcionamento.

ide-cmk/bow/rnr/pc/jc/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
2 Curtidas
5 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
22 Curtidas
25 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
36 Curtidas
27 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR