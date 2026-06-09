Italiano Luca Parmitano será 1º europeu a integrar missão Artemis

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Luca Parmitano, um astronauta italiano, será o piloto da missão Artemis 3 da Nasa, tornando-se o primeiro europeu a integrar uma das missões do programa, anunciou nesta terça-feira (9) a agência espacial americana.

Parmitano, que representará a Agência Espacial Europeia (ESA), é um dos quatro homens nomeados como membros da tripulação e encarregados de executar a Artemis 3, cujo lançamento está previsto para 2027.

Artemis é uma série de missões voltadas para o retorno de seres humanos à Lua, possivelmente já em 2028.

Durante o anúncio da Nasa, Parmitano se emocionou ao agradecer sua família e as agências espaciais que tornaram sua nomeação possível.

Ele chamou a Itália de sua “plataforma de lançamento” para o espaço e a ESA de uma ponte, classificando a agência espacial americana Nasa como “o foguete, figurativa e literalmente”.

Três astronautas da Nasa também fazem parte da tripulação: Randy Bresnik comandará a missão, enquanto Andre Douglas e Frank Rubio completam o restante da equipe como especialistas de missão.

A missão Artemis 2, realizada na primavera deste ano, levou seres humanos a fazer um sobrevoo da Lua, mas a terceira fase permanecerá mais próxima da Terra.

Os principais objetivos da viagem incluem testar as capacidades da nave Orion da Nasa, bem como realizar um encontro com módulos de pouso lunar desenvolvidos pelas empresas privadas SpaceX e Blue Origin.

O cronograma da missão havia sido colocado em dúvida depois que o foguete New Glenn, desenvolvido pela Blue Origin de Jeff Bezos, explodiu durante um teste em solo no final do mês passado, danificando a infraestrutura da plataforma de lançamento.

Durante o evento desta terça-feira no Centro Espacial Johnson, em Houston, John Couluris, da Blue Origin, reconheceu a “anomalia significativa”, mas insistiu que a empresa estará pronta a tempo para a Artemis 3.

“Redobramos nossos esforços e estamos avançando”, afirmou.

– Passagem do bastão –

Parmitano foi piloto de testes da Força Aérea Italiana antes de se tornar coronel e foi selecionado como astronauta da ESA em 2009.

Ele concluiu duas missões a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) e realizou complexas caminhadas espaciais, incluindo uma que poderia ter se tornado fatal quando seu capacete começou a se encher de água.

“Ele lidou com a situação com calma e clareza e conseguiu retornar em segurança”, disse Josef Aschbacher, chefe da ESA, em declarações nesta terça-feira.

“Tenho certeza de que ele traz um toque da tranquilidade italiana para a cabine de comando”, continuou, provocando risos. “Ele é exatamente a pessoa certa para esse papel e está pronto.”

O comandante Bresnik foi selecionado como astronauta da Nasa em 2004, e sua experiência inclui voar em um ônibus espacial antes da aposentadoria desse programa.

Já Rubio realizou o voo espacial individual mais longo da história de um astronauta americano, permanecendo 371 dias no espaço depois que um vazamento no sistema de refrigeração prolongou a missão.

Os integrantes da Artemis 2 passaram simbolicamente o bastão para a nova equipe.

“Agora vocês estão no comando”, disse Reid Wiseman, comandante daquela missão lunar.

Bresnik elogiou a equipe da Artemis 2 por despertar o interesse global pelos voos espaciais ao circundarem a Lua.

“Embora isso possa parecer apenas um bastão”, disse Bresnik, “parece uma grande tocha olímpica em chamas.”

A missão Artemis 2 contou com o primeiro homem negro, Victor Glover, e a primeira mulher, Christina Koch, a voarem ao redor da Lua. Jeremy Hansen tornou-se o primeiro canadense a realizar uma missão desse tipo.

– Corrida contra a China –

Nesta terça-feira, o administrador da agência, Jared Isaacman, enfatizou que a Nasa pretende realizar acoplamentos tanto com um módulo de pouso da Blue Origin quanto com outro desenvolvido pela SpaceX de Elon Musk.

Jeremy Parsons, gerente do programa Artemis, demonstrou confiança de que, apesar das preocupações sobre a prontidão da Blue Origin, a missão segue no caminho certo.

“Usaremos esta missão para reduzir riscos para nossas futuras missões tripuladas à Lua, com veículos de teste de pouso da Blue Origin e da SpaceX, para garantir que venceremos a China na corrida de volta à Lua”, declarou Parsons.

A missão Artemis 3 prepara o terreno para duas tentativas de pouso lunar da Nasa, programadas para 2028.

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