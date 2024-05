Júri de julgamento criminal de Donald Trump por suborno pede transcrições de depoimentos

Por Luc Cohen e Jack Queen e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) – Os jurados do julgamento criminal de Donald Trump relacionado à compra do silêncio de uma estrela pornô pediram transcrições dos depoimentos de algumas testemunhas enquanto avaliam o destino do primeiro presidente dos Estados Unidos a ser acusado de um crime.

O pedido ao juiz foi feito duas horas e meia depois que os jurados começaram a deliberar a portas fechadas. Não ficou claro quanto tempo eles levariam para chegar a um veredito.

Trump, de 77 anos, é acusado de falsificar documentos comerciais para acobertar um pagamento a uma estrela pornô pouco antes da eleição presidencial de 2016. Ele se declarou inocente e nega ter cometido irregularidades.

Em uma nota escrita, os jurados pediram ao juiz Juan Merchan a transcrição do depoimento da testemunha principal, Michael Cohen, sobre uma reunião que o ex-conselheiro de Trump diz que teve com o chefe na Trump Tower, em Manhattan. Várias reuniões na Trump Tower foram mencionadas no julgamento, e não ficou claro qual delas os jurados queriam examinar.

Os jurados também pediram trechos do depoimento do ex-editor do National Enquirer, David Pecker. No banco das testemunhas, ele afirmou que ficou de olho em histórias que poderiam prejudicar a candidatura de Trump e trabalhou com a campanha do republicano para evitar que fossem publicadas.

Pouco antes do início das deliberações, Merchan disse aos jurados que fizessem um exame minucioso de Cohen já que ele foi cúmplice dos pagamentos no centro do caso.

“Mesmo que vocês considerem o testemunho de Michael Cohen digno de crédito, não poderão condenar o réu apenas com base nesse testemunho, a menos que considerem que ele foi corroborado por outras provas”, disse Merchan.

Merchan deu instruções detalhadas para os 12 jurados e seis suplentes que ficaram sentados em silêncio em um tribunal de Nova York por semanas, enquanto os promotores apresentavam seu caso e os advogados de Trump tentavam derrubá-lo.

“Vocês devem deixar de lado qualquer opinião pessoal ou preconceito que possam ter a favor ou contra o réu”, disse Merchan.

Qualquer veredito requer concordância unânime de todos os jurados. O juiz irá declarar a anulação do julgamento caso eles não consigam chegar a um consenso.

Um veredito de culpado poderia abalar a corrida presidencial de 2024, na qual Trump, o candidato republicano, tenta retomar a Casa Branca do presidente democrata Joe Biden na eleição de 5 de novembro.

Trump classificou o julgamento como uma tentativa de minar sua candidatura presidencial.

“Madre Teresa não conseguiria vencer essas acusações”, disse a jornalistas do lado de fora do tribunal, referindo-se à falecida ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. “A coisa toda é manipulada.”

As instruções de Merchan enfatizaram o papel fundamental desempenhado por Cohen, que atuou como advogado e faz-tudo de Trump por cerca de uma década antes de eles se desentenderem.

Cohen afirmou em depoimento que pagou 130.000 dólares do seu próprio bolso para impedir que Daniels contasse aos eleitores sobre o suposto encontro sexual com Trump que, segundo ela, ocorreu 10 anos antes da eleição de 2016.

Cohen disse no depoimento que Trump aprovou o pagamento e concordou, depois da eleição, com um plano para reembolsar Cohen com prestações mensais disfarçadas de honorários legais.

Os advogados de Trump argumentaram que os jurados não podem confiar que Cohen, um criminoso condenado com um longo histórico de mentiras, dirá a verdade.

Em sua argumentação final na terça-feira, o promotor Joshua Steinglass apresentou mensagens de voz, emails e outros documentos aos jurados que, segundo ele, corroboram o depoimento de Cohen.

Uma condenação não impedirá Trump de tentar retomar a Casa Branca. Tampouco o impedirá de assumir o cargo, caso vença.

Pesquisas de opinião mostram Trump e Biden em uma disputa apertada. Mas a pesquisa Reuters/Ipsos descobriu que um veredicto de culpado poderia causar impacto entre eleitores de Trump independentes e alguns republicanos.

Um veredito de inocência removeria uma barreira legal importante, liberando Trump da obrigação de fazer malabarismos entre as aparições no tribunal e as atividades de campanha. Caso condenado, a expectativa é que ele recorra. Trump enfrenta três outros processos criminais, mas não há expectativa de que eles cheguem a julgamento antes da eleição de 5 de novembro.

Integrantes da campanha de Biden dizem que qualquer veredito não terá impacto substancial na dinâmica da eleição.

(Reportagem de Jack Queen e Luc Cohen em Nova York e Andy Sullivan em Washington)