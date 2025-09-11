Jair Bolsonaro é condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado nesta quinta-feira (11) a 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado, segundo decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), a pouco mais de um ano das eleições presidenciais.

O ex-mandatário, de 70 anos, foi condenado por chefiar uma organização criminosa armada para tentar se manter no poder após perder as eleições em 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A trama golpista, que teria incluído um plano para assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, não teria se concretizado por falta de apoio da alta cúpula militar.

Por 4 votos a 1 dos ministros da Primeira Turma do STF, também foram condenados sete corréus, entre eles ex-ministros do governo Bolsonaro e chefes militares.

“Houve a formação de uma organização criminosa armada, integrada pelos acusados, que deverão ser condenados pelas circunstâncias fáticas que reputo comprovadas na forma que está descrita na denúncia”, declarou o último ministro a votar, Cristiano Zanin.

Bolsonaro, em prisão domiciliar desde agosto, não participou das audiências no Supremo, alegando problemas de saúde.

“Chamam de julgamento um processo que todos já sabiam o resultado antes mesmo de ele começar”, reagiu no X o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

Uma das primeiras reações internacionais veio da Casa Branca.

O presidente americano, Donald Trump, chamou a condenação de “muito surpreendente” e seu secretário de Estado, Marco Rubio, garantiu que os Estados Unidos “responderão adequadamente” à “injusta” sentença.

Trump já adotou tarifas alfandegárias elevadas contra produtos brasileiros sob o argumento de que existe no Brasil uma “caça às bruxas” contra Bolsonaro, seu aliado.

– Anistia? –

“O Brasil quase volta a uma ditadura” com a trama golpista, disse o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, ao dar seu voto pela condenação, na terça-feira.

Ele foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula.

Dino advertiu que os crimes julgados não são passíveis de anistia, enquanto aliados do ex-presidente pressionam por um perdão legislativo para seu líder se for condenado.

Na quarta-feira, na contra-mão de seus colegas, o ministro Luiz Fux considerou a Primeira Turma do STF incompetente para julgar um ex-presidente e advertiu contra um “juízo político” de Bolsonaro, ao votar por sua absolvição por falta de provas.

“A sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal entra para a história como uma das páginas mais tristes da Justiça brasileira”, criticou, por sua vez, o deputado federal Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara dos Deputados.

– “Bolsonaro na cadeia!” –

Polarizada, a sociedade brasileira se mostra dividida entre quem considera o julgamento um exercício de defesa da democracia e aqueles que fazem alusão a motivações partidárias.

Em um bar de Brasília, onde o julgamento era transmitido em um telão, os clientes irromperam em aplausos com a confirmação da condenação, alguns com gritos de “Bolsonaro na cadeia!”.

“Minha reação é de muita animação, de renovação das esperanças, depois de tanta espera esse inominável, esse sujeito execrável está sendo preso”, celebrou o tradutor de libras Virgílio Soares, de 46 anos.

“Eu acho que esse processo não é justo (…), não seguiu o rito normal. Está sendo mais político do que jurídico”, disse, por sua vez, em outro bairro de Brasília, Germano Cavalcante, engenheiro civil de 60 anos.

– Eleições presidenciais –

O Brasil terá eleições presidenciais em 2026.

Enquanto Lula, de 79 anos, planeja disputar a reeleição, a condenação de Bolsonaro deve precipitar a corrida da direita para sucedê-lo.

Até agora, apesar de estar inelegível, o ex-presidente tem declarado sua intenção de voltar a disputar as eleições.

