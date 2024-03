Jamaica acolhe reunião internacional sobre a crise no Haiti

4 minutos

A situação no Haiti, assolada por gangues criminosas, será tratada nesta segunda-feira (11) em uma reunião de crise na Jamaica, depois da retirada no fim de semana de diplomatas europeus e americanos de Porto Príncipe devido ao aumento da insegurança.

A capital haitiana está tomada por um caos violento por parte de gangues que exigem a saída do primeiro-ministro, Ariel Henry, assim como parte da população.

Diante desta situação, a Comunidade do Caribe (Caricom) convocou na Jamaica a representantes dos Estados Unidos, França, Canadá e a ONU para uma reunião de emergência.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, participará do encontro no qual abordará os esforços para “acelerar uma transição no Haiti através do estabelecimento de uma presidência colegiada” e discutirá sobre a implantação de uma missão internacional de segurança no pequeno país caribenho.

O vice-presidente da Guiana, membro da Caricom, Bharrat Jagdeo, declarou no domingo que os países implicados “tentarão restaurar a ordem e a confiança do povo haitiano” frente aos “criminosos (que) tomaram o controle do país”.

Nesta segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU pediu a todos os atores políticos do Haiti que realizem “negociações sérias” para “restabelecer as instituições democráticas do país”.

Também exortou às “gangues armadas a cessar imediatamente as suas ações desestabilizadoras”.

– Evacuação de embaixadas –

Porto Príncipe é cenário de conflitos armados entre as forças de segurança e as gangues, que atacam lugares estratégicos como o Palácio presidencial, delegacias e prisões.

Neste contexto de violência e incerteza, a União Europeia transferiu todos os seus funcionários de Porto Príncipe para “um lugar mais seguro fora do país”, indicou nesta segunda-feira Peter Stano, porta-voz do chefe da diplomacia do bloco comunitário, Josep Borrell.

A missão diplomática alemã anunciou uma medida similar no domingo: o envio de seu embaixador à vizinha República Dominicana “até novo aviso”.

E os americanos evacuaram de helicóptero seu pessoal diplomático não essencial da capital na noite de sábado.

– “Sitiada” –

Há uma semana, as autoridades haitianas declararam estado de emergência e toque de recolher noturno no departamento do Oeste, que inclui a capital, ao agravar a deterioração da segurança em Porto Príncipe.

No entanto, as forças de segurança controlam este território, submetido em grande parte aos grupos armados. A Organização Internacional para as Migrações (OIM) qualificou Porto Príncipe como “cidade sitiada”.

No final de 2023, o Conselho de Segurança da ONU decidiu enviar uma missão internacional dirigida pelo Quênia para apoiar a polícia haitiana, mas sua implantação precisou esperar.

O primeiro-ministro haitiano, que assinou no início de março em Nairóbi um acordo para mobilizar policiais quenianos, não pôde retornar a seu país desde então.

Ariel Henry permanece em Porto Rico desde terça-feira após não conseguir pousar em Porto Príncipe devido à violência em torno do aeroporto, e depois que a República Dominicana lhe negou a entrada.

Haiti não celebra eleições desde 2016. Henry, nomeado pelo presidente Jovenel Moïse justo antes de seu assassinato em julho de 2021, deveria ter deixado o cargo no início de fevereiro.

