Japão apreende barco pesqueiro chinês e detém seu capitão

As autoridades japonesas apreenderam um barco pesqueiro chinês e detiveram seu capitão, informou nesta sexta-feira (13), a agência pesqueira de Tóquio, uma medida que provavelmente aumentará ainda mais as tensões com Pequim.

Em novembro, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, enfureceu a China ao sugerir que o Japão poderia intervir militarmente se Pequim usar a força para anexar Taiwan, uma ilha de governo democrático que a China reivindica como parte de seu território.

Japão e China mantêm vínculos econômicos próximos, mas os comentários de Takaichi pioraram as relações e provocaram medidas de ambos os lados.

“O capitão da embarcação recebeu ordem de parada para revisão de um inspetor de pesca, mas o barco desobedeceu à ordem e fugiu”, informou a agência de pesca japonesa.

“Consequentemente, o capitão do navio foi preso no mesmo dia”, acrescentou.

O incidente ocorreu na quinta-feira, dentro da zona econômica exclusiva (ZEE) do Japão, na costa da prefeitura de Nagasaki, que não é considerada uma área em disputa, segundo a nota.

Trata-se da primeira apreensão de um barco pesqueiro chinês por parte das autoridades japonesas desde 2022.

O capitão da embarcação foi identificado como Zheng Nianli, de 47 anos e nacionalidade chinesa. A situação das outras 10 pessoas que estavam a bordo do navio, de nome Qiong Dong Yu, não foi informada.

“Para evitar operações de pesca ilegal por parte de barcos estrangeiros, vamos continuar adotando medidas firmes e efetuando atividades de fiscalização”, afirmou o porta-voz do governo japonês, Minoru Kihara.

A China tem várias disputas territoriais com o Japão e diversos incidentes ocorreram em torno das ilhas Senkaku, conhecidas como Diaoyu na China.

A prisão de outro capitão de um barco pesqueiro chinês em 2010, em frente a essas ilhas no Mar da China Oriental, tornou-se um importante incidente diplomático entre os dois países.

