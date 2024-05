JBS lucra R$1,6 bi no 1º tri, reverte prejuízo com menor custo e demanda por aves

SÃO PAULO (Reuters) – A JBS, maior processadora de carnes do mundo, registrou lucro líquido de 1,646 bilhão de reais no primeiro trimestre, revertendo prejuízo de 1,45 bilhão de reais registrado no mesmo período do ano passado, com melhorias na maior parte dos negócios, enquanto o segmento bovinos nos Estados Unidos ainda enfrenta desafios.

O lucro teve impulso dos resultados das unidades de carne de aves, em meio a uma demanda “forte” e custos de grãos para ração menos pressionados, tanto na brasileira Seara como na norte-americana Pilgrim’s Pride.

A JBS afirmou que, em carne bovina, permaneceu o contraste entre a fase favorável no Brasil e na Austrália e “o momento ainda difícil do ciclo pecuário nos Estados Unidos”. Com a menor oferta de animais nos EUA, os custos de compra de gado aumentam, impactando os preços da carne e o consumo.

Mas o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, disse que a plataforma global e diversificada de proteínas da companhia permitiu melhores resultados.

“Gostaria de reforçar a nossa fortaleza. Mesmo com o negócio dos Estados Unidos, olhando pelo IFRS, (com Ebitda ajustado) negativo neste trimestre, mesmo assim estamos entregando uma Margem Ebitda (geral) de 7,2%, e o negócio lá nos EUA é o maior negócio nosso”, disse Tomazoni.

“Isso nos dá segurança de que a empresa continua crescendo… O boi está ruim nos Estados Unidos, mas está bom no Brasil, está bom na Austrália. Está ruim o boi nos Estados Unidos? Mas está bom o frango, está bom o suíno. Essa diversidade nos permite entregar resultados, e poucas empresas têm isso”, disse.

O lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações (Ebitda) ajustado da JBS quase triplicou ante o mesmo período do ano passado, para 6,4 bilhões de reais, enquanto a receita liquida avançou 2,8% no mesmo período, para 89,1 bilhões de reais.

Já Margem Ebitda ajustada fechou o trimestre em 7,2% no período, avanço de 4,7 pontos percentuais em relação aos três primeiros meses do ano passado.