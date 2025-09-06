Jim Jarmusch ganha Leão de Ouro em Veneza com ‘Father Mother Sister Brother’

“Father Mother Sister Brother”, do diretor americano Jim Jarmusch, levou, neste sábado (6), o Leão de Ouro da 82ª edição do Festival de Veneza, que concedeu o segundo prêmio da mostra a “The Voice of Hind Rajab”, filme sobre a guerra em Gaza da franco-tunisiana Kaouther Ben Hania.

Vinte e um filmes disputavam o cobiçado prêmio, concedido por um júri presidido pelo cineasta americano Alexander Payne.

Em sua nova produção, Jarmusch explora as relações familiares através de três histórias distintas, ambientadas em Nova York, Dublin e Paris, protagonizadas por Cate Blanchett, Adam Driver e Tom Waits.

O próprio diretor chamou seu trabalho de “filme de anti-ação” e, ao receber o prêmio, agradeceu “por terem apreciado nosso filme tranquilo”.

Na segunda posição, com o Leão de Prata, ficou o impactante “The Voice of Hind Rajab”, longa da franco-tunisiana Ben Hania que, após ser recebido com uma ovação de 23 minutos durante sua exibição oficial, era apontado como favorito ao prêmio máximo.

A trama se baseia na história real de uma menina palestina, Hind Rajab, assassinada pelas forças israelenses enquanto tentava fugir da Cidade de Gaza em janeiro de 2024. No filme foram usadas as gravações reais dos telefonemas com os pedidos de socorro de Hind Rajab para um centro da organização Crescente Vermelho palestina em Ramallah, na Cisjordânia.

“O cinema não pode devolvê-la, nem apagar a atrocidade cometida contra ela, nada pode restaurar o que foi arrebatado dela, mas o cinema pode preservar sua voz e fazê-la ressoar através das fronteiras”, disse a diretora ao receber o prêmio em alusão a Rajab.

“Espero que este filme ajude a pôr fim à guerra”, acrescentou.

Grandes produções, como “Frankenstein”, da Netflix, dirigida por Guillermo del Toro e produzida pelo serviço de streaming; “Jay Kelly”, de Noah Baumbach, e o último filme de Yorgos Lanthimos, “Bugonia”, protagonizado por Emma Stone, saíram de mãos vazias.

– Toni Servillo, melhor ator –

Esta 82ª edição esteve repleta de estrelas, com um tapete vermelho pelo qual desfilaram — em alguns dias debaixo de chuva — George Clooney, Julia Roberts e Jacob Elordi, que interpreta um cativante monstro em Frankenstein.

Entre todos os atores e atrizes dos filmes da mostra oficial, o júri premiou o trabalho do Toni Servillo e da chinesa Xin Zhilei, contemplados com a Copa Volpi.

Servillo ganhou o prêmio de melhor ator por seu papel em “La Grazia”, de Paolo Sorrentino, no qual interpreta um presidente italiano que chega ao final de seu mandato com o dilema de aprovar ou não uma lei de eutanásia e dois indultos.

A chinesa Xin Zhilei ficou com a Copa Volpi de melhor atriz por seu trabalho em “The Sun Rises on Us All”, de Cai Shangjun, no qual interpreta uma mulher consumida pelo remorso, que é surpreendida pela volta de um antigo amante com quem compartilha um passado sombrio.

– Mexicano David Pablos é premiado na mostra Horizontes –

Na mostra Horizontes, dedicada às novas tendências, o diretor mexicano David Pablos ficou com o prêmio de melhor filme por “En el camino”, uma história de amor marcada pela violência que assola o norte do México entre um jovem que foge do passado e um caminhoneiro que o ajuda.

“Este filme vem de um lugar muito pessoal […] e é lindo ver que se conecta com tantas pessoas”, declarou o cineasta ao receber o prêmio.

O júri da mostra Horizontes também reconheceu a equatoriana Ana Cristina Barragán, roteirista e diretora do filme “Hiedra”, ganhador do prêmio de melhor roteiro.

O filme conta a história do encontro entre Azucena e Julio, dois jovens que carregam feridas da infância. Ela por ter tido que abandonar o filho que teve ainda menina, e ele, que cresceu em um abrigo, por nunca ter conhecido seus pais.

Na seção Spotlight, a diretora marroquina Maryam Touzani levou o prêmio do público com “Calle Málaga”, protagonizado pela veterana atriz espanhola Carmen Maura.

Desde que a mostra começou, em 27 de agosto, o glamour do festival foi ofuscado em vários momentos pela situação devastadora na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel.

Um coletivo fundado por dez cineastas italianos, o Venice4Palestine, publicou uma carta aberta condenando a guerra e várias personalidades se pronunciaram contra a ofensiva israelense.

