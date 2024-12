Joe e Jill Biden serão bisavós

afp_tickers

2 minutos

Foram meses difíceis para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mas a primeira-dama Jill Biden confirmou uma boa notícia nesta quarta-feira (11): eles serão bisavós.

Uma postagem de sua neta Naomi nas redes sociais em 5 de novembro, dia das eleições, revelou que ela estava grávida, mas nunca houve um anúncio oficial.

Jill Biden, de 73 anos, deu a notícia nesta quarta-feira ao mencionar uma pesquisa sobre náuseas matinais extremas, durante um evento sobre saúde das mulheres na Casa Branca.

“Estava particularmente interessada porque minha própria neta estava passando pela mesma coisa, porque vamos ser bisavós!”, disse.

Naomi Biden, de 30 anos, é filha de Hunter, indultado pelo presidente no início deste mês.

Em 5 de novembro, a neta de Biden publicou um “story” no Instagram com uma foto em que se percebia seu estado avançado de gestação e as palavras “(Nós) votamos”.

Naomi, que se casou com Peter Neal em uma cerimônia na Casa Branca em 2022, acompanha o presidente com frequência.

Ela estava entre os membros da família no Salão Oval quando Biden se dirigiu à nação em julho para dizer que abandonaria a corrida pela reeleição devido a preocupações sobre sua idade e saúde.

A herdeira política de Joe Biden, Kamala Harris, perdeu as eleições para o republicano Donald Trump em novembro, o que gerou críticas ao presidente por não ter desistido antes.

Biden também enfrentou críticas pelo indulto concedido a Hunter, de 54 anos, por acusações de posse ilegal de arma e evasão fiscal.

Hunter Biden é o filho que o presidente teve com sua primeira esposa, Neilia, que morreu em um acidente de carro em dezembro de 1972.

Jill Biden defendeu a medida no início deste mês e disse aos jornalistas: “Claro que apoio o perdão ao meu filho.”

Biden, que aos 82 anos é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, deixará a Casa Branca nas mãos de seu grande rival republicano Donald Trump no dia 20 de janeiro.

dk/dw/erl/ag/jb/rpr