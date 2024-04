Jornais dos EUA processam OpenAI e Microsoft por direitos autorais

3 minutos

Oito jornais americanos processaram, nesta terça-feira (30), as empresas OpenAI e Microsoft em um tribunal federal de Nova York, por suposta violação de direitos autorais no treinamento da tecnologia de inteligência artificial (IA) por trás dos chatbots ChatGPT e Copilot.

Os veículos, entre eles o New York Daily News e o Chicago Tribune, são de propriedade do Alden Global Capital, fundo de investimento com sede no estado da Flórida que criou o segundo maior grupo jornalístico dos Estados Unidos.

“Esta ação se deve ao fato de os acusados terem roubado milhões de artigos protegidos por direitos autorais dos veículos sem pagar para impulsionar a comercialização dos seus produtos de inteligência artificial generativa”, diz o documento judicial. “Como mostrará esta ação, os acusados têm que obter o consentimento dos veículos para usar o seu conteúdo, e pagar um valor justo por isso.”

A OpenAI e a Microsoft, que a financia, também foram acusadas de oferecer trechos literais de artigos completos, e de atribuir informações enganosas ou inexatas às publicações em determinadas ocasiões.

Os outros jornais incluídos no processo são Orlando Sentinel, Florida Sun Sentinel, San Jose Mercury News, Denver Post, Orange County Register e St. Paul Pioneer Press.

A OpenAI não mencionou as acusações especificamente, mas ressaltou que a empresa tem “muito cuidado” com seus produtos e seu processo de design, para “apoiar as organizações de notícias”.

A controladora do ChatGPT destacou “as parcerias construtivas e conversas com organizações de notícias de todo o mundo para explorar oportunidades, discutir preocupações e proporcionar soluções”, referindo-se aos veículos de comunicação que fizeram parceria com a start-up, em vez de recorrer à Justiça, entre eles a The Associated Press, Financial Times, Axel Springer, Le Monde e Prisa Media.

O processo anunciado hoje se assemelha à ação movida pelo New York Times em dezembro, em que a OpenAI também é acusada de roubar conteúdo para treinar seu poderoso modelo de IA.

Nesse caso, a OpenAI argumentou que recorrer a dados disponíveis publicamente para alimentar sua plataforma, incluindo notícias, constitui um uso legítimo. A empresa também acusou o jornal de violar as diretrizes de uso do ChatGPT para gerar o conteúdo apresentado para respaldar seu processo.

A Microsoft não comentou o assunto.

