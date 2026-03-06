Juiz concede a agência dos EUA moratória para reembolsar tarifas

Um juiz federal dos Estados Unidos concedeu uma moratória à agência alfandegária para começar a reembolsar o dinheiro arrecadado com as tarifas anuladas pela Suprema Corte, enquanto o governo finaliza os procedimentos técnicos para realizar a devolução.

A decisão, consultada pela AFP, foi tomada depois que a agência apontou a impossibilidade técnica de iniciar o reembolso, ordenado nesta semana por um tribunal federal.

Brandon Lord, diretor de programas comerciais da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), disse hoje a um juiz federal que a agência terá desenvolvido em pouco mais de um mês o procedimento técnico necessário para realizar a devolução.

A CBP apresentou um documento ao tribunal após um juiz federal ordenar nesta semana ao governo Trump que começasse a reembolsar o dinheiro arrecadado com as tarifas.

A decisão do tribunal foi bem recebida pelas empresas, já que centenas delas haviam entrado com ações para recuperar as tarifas pagas, que, segundo Lord, giram em torno de 166 bilhões de dólares (871 bilhões de reais).

No mês passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou ilegais parte desses impostos, argumentando que o presidente Trump não tinha poderes para impô-los.

