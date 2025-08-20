The Swiss voice in the world since 1935

Juiz dos EUA nega divulgação de transcrições do grande júri de Epstein

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Um juiz federal dos Estados Unidos negou nesta quarta-feira (20) um pedido do Departamento de Justiça para divulgar as transcrições do grande júri no processo criminal contra o financista Jeffrey Epstein.

Segundo o juiz distrital Richard Berman, o governo americano não conseguiu demonstrar circunstâncias especiais que justificassem a divulgação de arquivos normalmente secretos.

O Departamento de Justiça solicitou a divulgação para ajudar a reduzir a indignação crescente de apoiadores do presidente Donald Trump com o que consideram um acobertamento dos crimes de Epstein, que morreu em uma prisão de Nova York em 2019, quando aguardava seu julgamento por tráfico sexual de menores. 

Berman observou que o governo possui uma grande quantidade de material sobre a investigação de Epstein que havia prometido em fevereiro tornar público. Em julho, no entanto, anunciou que não o faria.

“As 100 mil páginas de arquivos e materiais sobre Epstein que o governo possui ofuscam as escassas 70 páginas de material do grande júri de Epstein”, disse o juiz. “O governo é a parte lógica para divulgar publicamente os arquivos sobre Epstein.” Sua tentativa de revelar as transcrições do grande júri “parece ser uma distração”, acrescentou.

Berman também apontou que revelar os procedimentos do grande júri poderia representar “possíveis ameaças” à segurança e privacidade das mais de 1 milvítimas de Epstein.

A decisão de Berman é anunciada pouco mais de uma semana após um juiz federal se negar a divulgar as transcrições do grande júri no caso contra a cúmplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, condenada em 2021 por recrutar menores para o financista.

cl/des/db/nn/lb/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
13 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
16 Curtidas
12 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
57 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR