Juiz suspende sanções americanas contra especialista da ONU sobre palestinos

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Um juiz americano ordenou na quarta-feira (14) a suspensão temporária das sanções impostas no ano passado por Washington contra uma especialista da ONU sobre os territórios palestinos ocupados.

A relatora especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Francesca Albanese, foi sancionada em julho de 2025, após criticar publicamente a política de Washington para Gaza.

Ao anunciar as sanções, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que Francesca Albanese havia recomendado ao Tribunal Penal Internacional que emitisse mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Nascida na Itália, a especialista, que assumiu o mandato em 2022, enfrenta duras críticas de Israel e de alguns de seus aliados por suas denúncias e acusações de que o país está cometendo um “genocídio” em Gaza.

O juiz federal distrital Richard Leon concedeu uma ordem de suspensão preliminar das sanções, segundo um documento judicial ao qual a AFP teve acesso.

“Proteger a liberdade de expressão ‘sempre’ é de interesse público”, escreveu Leon em um parecer anexado à decisão.

Albanese, que considerou que as sanções americanas foram “calculadas para enfraquecer” sua missão, celebrou a decisão nas redes sociais.

“Agradeço à minha filha e ao meu marido por terem tomado a iniciativa de me defender, e a todos que ajudaram até agora”, afirmou Albanese em um comunicado no X.

Os relatores especiais da ONU, como Albanese, são especialistas independentes nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas não falam em nome das Nações Unidas.

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