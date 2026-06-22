Juiz vê retaliação política em intimações do governo Trump
Um juiz federal dos Estados Unidos anulou as intimações judiciais emitidas pelo governo do presidente republicano Donald Trump contra autoridades democratas em Minnesota, qualificando-as como uma retaliação política, segundo decisão publicada nesta segunda-feira (22).
As intimações, que solicitavam registros estaduais, foram notificadas em janeiro ao governador de Minnesota, Tim Walz, e a outros funcionários, no contexto de uma ofensiva do governo federal contra a imigração nesse estado.
O juiz Patrick Schiltz, nomeado pelo ex-presidente republicano George W. Bush, afirmou que o Departamento de Justiça não conseguiu identificar nenhuma justificativa investigativa plausível para as intimações, que considerou inconstitucionais.
Elas tinham como objetivo “coagir autoridades de Minnesota a ajudar o governo federal a aplicar as leis de imigração civil, assediá-las e retaliar contra elas por não” ajudarem, disse o juiz.
“Iniciar uma investigação criminal para assediar opositores políticos ou coagi-los a tomar medidas oficiais (…) é um uso flagrantemente ilegal e antiético do processo de grande júri”, declarou Schiltz em sua decisão datada de 17 de junho e divulgada nesta segunda.
A ofensiva contra a imigração empreendida por Trump em Minnesota foi recebida com protestos e resistência por parte dos líderes democratas do estado.
Dois americanos morreram baleados por agentes federais durante protestos em Minneapolis contra as operações anti-imigração.
Walz, companheiro de chapa da rival democrata de Trump em 2024, Kamala Harris, celebrou a decisão do juiz e a descreveu como uma “vitória para o estado de direito e a democracia”.
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