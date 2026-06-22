Juiz vê retaliação política em intimações do governo Trump

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Um juiz federal dos Estados Unidos anulou as intimações judiciais emitidas pelo governo do presidente republicano Donald Trump contra autoridades democratas em Minnesota, qualificando-as como uma retaliação política, segundo decisão publicada nesta segunda-feira (22).

As intimações, que solicitavam registros estaduais, foram notificadas em janeiro ao governador de Minnesota, Tim Walz, e a outros funcionários, no contexto de uma ofensiva do governo federal contra a imigração nesse estado.

O juiz Patrick Schiltz, nomeado pelo ex-presidente republicano George W. Bush, afirmou que o Departamento de Justiça não conseguiu identificar nenhuma justificativa investigativa plausível para as intimações, que considerou inconstitucionais.

Elas tinham como objetivo “coagir autoridades de Minnesota a ajudar o governo federal a aplicar as leis de imigração civil, assediá-las e retaliar contra elas por não” ajudarem, disse o juiz.

“Iniciar uma investigação criminal para assediar opositores políticos ou coagi-los a tomar medidas oficiais (…) é um uso flagrantemente ilegal e antiético do processo de grande júri”, declarou Schiltz em sua decisão datada de 17 de junho e divulgada nesta segunda.

A ofensiva contra a imigração empreendida por Trump em Minnesota foi recebida com protestos e resistência por parte dos líderes democratas do estado.

Dois americanos morreram baleados por agentes federais durante protestos em Minneapolis contra as operações anti-imigração.

Walz, companheiro de chapa da rival democrata de Trump em 2024, Kamala Harris, celebrou a decisão do juiz e a descreveu como uma “vitória para o estado de direito e a democracia”.

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