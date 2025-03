Julgamento de ator francês Gérard Depardieu por agressões sexuais começa sob tensão

O julgamento contra a lenda do cinema Gérard Depardieu por supostas agressões sexuais a duas mulheres durante uma filmagem em 2021 começou nesta segunda-feira (24) em Paris em um ambiente tenso, com o advogado de defesa apontando para as denunciantes e alegando uma conspiração.

Depardieu, de 76 anos e vestido de preto, entrou caminhando no tribunal correcional de Paris, apoiado no ombro de seu advogado Jéremie Assous, neste que é o primeiro caso contra ele por violência sexual a chegar a julgamento.

“Este julgamento permitirá confrontar as acusações com a realidade, com as testemunhas e com a configuração do local. Dessa forma, poderemos demonstrar de maneira (…) indiscutível que todas as acusações são falsas”, afirmou o advogado à imprensa ao chegar.

Diante dos juízes, Assous fez uma longa defesa pela anulação do processo, alegando que a investigação policial foi “desleixada” e criticando os, segundo ele, “métodos stalinistas” do promotor.

Elevando a voz diversas vezes, o advogado apontou o dedo tanto para as denunciantes quanto para os jornalistas para denunciar uma conspiração que, em sua opinião, também envolveu a polícia para “derrubar um monstro sagrado” do cinema francês.

Depardieu, que já atuou em mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior destaque a enfrentar acusações de violência sexual no que seria a resposta do cinema francês ao movimento #MeToo.

Dezenas de feministas, algumas vestindo coletes roxos, protestaram nas portas do tribunal com cartazes onde se lia: “Nós acreditamos em vocês”, “Não à cultura do estupro”.

– “A impunidade é insuportável” –

Os fatos julgados ocorreram durante as filmagens de 2021 do filme “Les Volets Verts”, do diretor Jean Becker. Uma decoradora de 54 anos e uma assistente de direção de 34 anos o acusam de agressão, assédio e ultrajes sexistas.

A primeira mulher, chamada Amélie, denuncia que, durante a filmagem em setembro de 2021 em um palacete de Paris, o ator gritou que queria um “ventilador”, pois já não conseguia nem “ter uma ereção” por causa do calor.

Em seguida, teria dito que conseguia “fazer as mulheres chegarem ao orgasmo sem tocá-las” e, uma hora depois, a segurou “com brutalidade”, apalpando sua cintura, ventre e seios, enquanto fazia “comentários obscenos”, segundo seu relato.

Sarah (pseudônimo) era assistente de direção no filme e também denunciou a lenda do cinema francês por ter tocado seus seios e nádegas em duas ocasiões em agosto de 2021, segundo relatou ao meio de investigação Mediapart.

“Não há dúvidas sobre o que ele fez”, declarou à imprensa Anouk Grinberg, uma das atrizes do filme, pedindo que a justiça o “castigue”, pois “a impunidade é insuportável”. Durante a primeira sessão, ela foi expulsa da sala por reagir em voz alta aos argumentos da defesa.

Depardieu, que esteve acompanhado no tribunal por sua filha Roxane — vestindo um moletom preto com a frase “Fuck you” — e outros amigos próximos, como o ator Vincent Perez, pode pegar até cinco anos de prisão e uma multa de 75 mil euros (R$ 466 mil).

– Lanche e banheiro privado –

O julgamento estava previsto para outubro, mas o acusado não compareceu, alegando sequelas de uma cirurgia no coração e um quadro de diabetes agravado pelo estresse do processo.

Agora, um perito o declarou apto para comparecer, mas com algumas condições: as audiências não poderão ultrapassar seis horas diárias, com um lanche a cada três horas, acesso privado ao banheiro e a possibilidade de monitorar seu nível de açúcar no sangue, explicou o presidente do tribunal.

Sentado em um banco especial diante do tribunal, Depardieu fez uma careta de dor ao se levantar para confirmar sua identidade aos juízes.

Diante da limitação de tempo, o longo discurso inicial de Assous e suas múltiplas objeções processuais irritaram as advogadas das denunciantes.

“O único objetivo da defesa é ganhar tempo para que não possamos entrar no mérito do caso”, criticou indignada a advogada Carine Durrieu-Diebolt.

Cerca de vinte mulheres já acusaram a estrela internacional do cinema francês de comportamentos semelhantes, mas a maioria das denúncias foi arquivada por prescrição dos fatos.

A atriz francesa Charlotte Arnould foi a primeira a apresentar uma queixa. Em agosto, a promotoria de Paris pediu que o ator fosse julgado por estupro e agressões sexuais.

“Nunca abusei de uma mulher”, garantiu o ator em uma carta aberta publicada no jornal Le Figaro em outubro de 2023.

O julgamento será retomado na terça-feira e deve continuar pelo menos até quarta-feira.

