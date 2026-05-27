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Julgamento de Duterte por crimes contra a humanidade começará em 30 de novembro

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O ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, enfrentará seu julgamento por crimes contra a humanidade perante o Tribunal Penal Internacional (TPI) em 30 de novembro, anunciou nesta quarta-feira (27) a presidente do tribunal.

Duterte, de 81 anos, enfrenta três acusações de crimes contra a humanidade. Os promotores alegam sua participação em pelo menos 76 assassinatos cometidos entre 2013 e 2018 durante sua “guerra contra as drogas”.

O ex-mandatário será o primeiro ex-chefe de Estado asiático a ser julgado pelo TPI, tribunal responsável por processar indivíduos pelos piores crimes do mundo, como crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

A promotoria havia solicitado que o julgamento começasse em 30 de novembro e destacou que espera chamar entre 60 e 70 testemunhas durante o processo.

“Estou disposta a aceitar o pedido da promotoria”, declarou a juíza Joanna Korner.

ric/mab/jvb/rm/aa

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