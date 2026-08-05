Justiça autoriza novo inquérito envolvendo filho de Lula

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O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a polícia a conduzir uma nova investigação por tráfico de influência envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informou sua defesa nesta terça-feira.

Na semana passada, o STF já havia autorizado dois inquéritos por alegações semelhantes contra Lulinha, que disse ser inocente e vítima de interesses “políticos e eleitorais”, a dois meses das eleições em que seu pai buscará o quarto mandato.

“Ele vai comprovar, ao final, que não tem relação direta ou indireta com qualquer tipo de irregularidade”, afirmaram seus advogados, em nota enviada à AFP.

Uma fonte do STF disse hoje à AFP que o ministro Flávio Dino autorizou uma investigação sobre “um grupo de pessoas que teriam negócios supostamente ilícitos em áreas do governo federal”, sem mencionar Lulinha, cuja defesa disse ter recebido “com tranquilidade a notícia da instauração de mais um inquérito”.

Segundo a imprensa, a investigação busca determinar se Lulinha intermediou indevidamente junto a órgãos como o Ministério da Saúde, o gabinete presidencial e a Dataprev. Sua defesa rechaça os “vazamentos seletivos” do processo com “interesses políticos e eleitorais”, disse à AFP o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que faz parte da equipe.

jss/ll/cr/lb