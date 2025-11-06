Justiça canadense rejeita pedido para evitar abate de 400 avestruzes

Cerca de 400 avestruzes de uma fazenda exposta ao vírus da gripe aviária no Canadá deverão ser sacrificados após uma decisão da Suprema Corte nesta quinta-feira (6), um episódio que envolveu o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr.

O mais alto tribunal da Justiça canadense decidiu rejeitar o pedido da Universal Ostrich Farms, na Colúmbia Britânica (oeste), que solicitava a anulação de uma ordem de abate emitida por uma agência governamental para conter um surto de gripe aviária altamente patogênica.

“Por favor, parem”, suplicou Katie Pastiney, filha dos proprietários da fazenda, em um vídeo publicado no Facebook após a decisão. Estes avestruzes “estão saudáveis. São tudo o que temos e tudo o que amamos durante 35 anos”.

Um surto de gripe aviária tipo H5N1 foi detectado em dezembro de 2024 nesta fazenda, o que provocou a morte de 69 avestruzes.

A Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA, na sigla em inglês) ordenou então o sacrifício de todas as aves. Em maio, considerou que deixar os animais vivos “também poderia representar um risco para a saúde humana”.

Os proprietários apresentaram múltiplos recursos legais contra a ordem inicial de abate, argumentando que as aves haviam desenvolvido imunidade coletiva.

Desde janeiro, foi criado o movimento “Salvem nossos avestruzes”, e dezenas de manifestantes estabeleceram um acampamento em frente à fazenda para protestar contra a decisão.

A mobilização cruzou as fronteiras canadenses em maio, quando Robert Kennedy Jr. criticou o abate como “uma medida potencialmente desproporcional”, em uma carta enviada ao governo do Canadá em meio às fortes tensões comerciais e políticas entre ambos os países.

No mês passado, o bilionário americano John Catsimatidis, que financia parcialmente a batalha judicial da Universal Ostrich Farms, pediu ao Canadá que permitisse que as autoridades americanas realizassem testes nas aves.

Várias cepas, incluindo a H5N1, são particularmente mortais para aves, tanto selvagens quanto domesticadas, e transmissíveis aos seres humanos. O Canadá registra atualmente 50 surtos de gripe aviária, segundo as autoridades.

