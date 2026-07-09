The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sessão para adicionar tópicos ao seu feed.

Inscreva-se agora
Lista de favoritos

Inicie sessão para adicionar artigos à sua lista guardada.

Inscreva-se agora
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Justiça colombiana ordena confisco de casa do ex-goleiro Higuita vinculada a Pablo Escobar

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Um tribunal na Colômbia ordenou o embargo de uma casa do ex-goleiro da seleção colombiana de futebol René Higuita, ao determinar que o imóvel foi adquirido com dinheiro do cartel de Pablo Escobar antes de ficar sob posse do jogador em 1992.

Conhecido mundialmente por suas acrobacias excêntricas e saídas arriscadas, o ex-atleta está no centro de uma investigação iniciada há 12 anos pelo Ministério Público para estabelecer a origem de um imóvel que ele comprou em um bairro luxuoso de Medellín (noroeste), sua cidade natal.

Por meio de “manobras” e assinaturas falsas, informou o MP nesta quinta-feira à AFP, buscou-se “encobrir a procedência” da propriedade, sujeita a “transferências sucessivas (…) para ficar finalmente em nome do ex-jogador de futebol” um ano antes de Escobar ser morto.

A investigação determinou que a casa havia sido adquirida previamente por um laranja dos irmãos William e Gerardo Moncada, integrantes do cartel de Medellín assassinados em 1992 dentro de uma prisão por ordem do próprio Escobar. 

“É pura e mera coincidência”, disse Higuita nesta quinta-feira em entrevista à Blu Radio. Ele afirma que se considera uma “vítima destes acontecimentos” e que desconhecia a procedência do imóvel, e recorreu da decisão da Justiça. 

O ex-goleiro, que disse tê-la comprado com suas economias, poderá conservar a propriedade até que seu recurso seja julgado. 

“Naquela época, nos anos noventa, não havia a tecnologia que existe hoje, em que a gente entra na internet e pode verificar qual é a procedência da casa”, acrescentou o ex-jogador do Atlético Nacional de Medellín e do Real Valladolid, hoje treinador de goleiros.

vd/lv/ag/yr/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR