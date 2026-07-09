Justiça colombiana ordena confisco de casa do ex-goleiro Higuita vinculada a Pablo Escobar

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Um tribunal na Colômbia ordenou o embargo de uma casa do ex-goleiro da seleção colombiana de futebol René Higuita, ao determinar que o imóvel foi adquirido com dinheiro do cartel de Pablo Escobar antes de ficar sob posse do jogador em 1992.

Conhecido mundialmente por suas acrobacias excêntricas e saídas arriscadas, o ex-atleta está no centro de uma investigação iniciada há 12 anos pelo Ministério Público para estabelecer a origem de um imóvel que ele comprou em um bairro luxuoso de Medellín (noroeste), sua cidade natal.

Por meio de “manobras” e assinaturas falsas, informou o MP nesta quinta-feira à AFP, buscou-se “encobrir a procedência” da propriedade, sujeita a “transferências sucessivas (…) para ficar finalmente em nome do ex-jogador de futebol” um ano antes de Escobar ser morto.

A investigação determinou que a casa havia sido adquirida previamente por um laranja dos irmãos William e Gerardo Moncada, integrantes do cartel de Medellín assassinados em 1992 dentro de uma prisão por ordem do próprio Escobar.

“É pura e mera coincidência”, disse Higuita nesta quinta-feira em entrevista à Blu Radio. Ele afirma que se considera uma “vítima destes acontecimentos” e que desconhecia a procedência do imóvel, e recorreu da decisão da Justiça.

O ex-goleiro, que disse tê-la comprado com suas economias, poderá conservar a propriedade até que seu recurso seja julgado.

“Naquela época, nos anos noventa, não havia a tecnologia que existe hoje, em que a gente entra na internet e pode verificar qual é a procedência da casa”, acrescentou o ex-jogador do Atlético Nacional de Medellín e do Real Valladolid, hoje treinador de goleiros.

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