Justiça da Turquia ordena libertação de oito jornalistas, incluindo fotógrafo da AFP

A Justiça da Turquia ordenou nesta quinta-feira (27) a libertação de oito jornalistas, incluindo o fotógrafo da AFP Yasin Akgül, que haviam sido acusados de participação nos grandes protestos que abalam o país, informaram seus advogados.

Os jornalistas foram detidos no contexto de uma onda de protestos iniciada com a detenção, em 19 de março, do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, o principal rival político do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Entre os oito repórteres que serão libertados estão o fotógrafo Bülent Kiliç, ex-funcionário da AFP, e um jornalista de Izmir, terceira maior cidade do país, onde dois jornalistas continuam detidos, segundo a associação turca de defesa dos direitos humanos MLSA.

A libertação dos jornalistas detidos em Istambul acontecerá nas próximas horas, segundo os advogados.

Yasin Akgül, de 35 anos, e os outros sete jornalistas turcos foram detidos na madrugada de segunda-feira em suas residências, acusados de participação nos protestos proibidos pelo governo. As detenções provocaram muitas críticas internacionais.

A ONG Repórteres sem Fronteiras (RSF) expressou “alívio” com o anúncio da libertação dos jornalistas e exigiu a liberação dos outros dois que continuam sob custódia das autoridades de Izmir.

As autoridades turcas, que proibiram as concentrações em várias cidades do país, anunciaram a detenção de mais de 1.400 manifestantes desde o início dos protestos, os mais importantes na Turquia desde 2013.

