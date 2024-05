Justiça suspende liminar que anulou sessão da Câmara de São Paulo sobre privatização da Sabesp

SÃO PAULO (Reuters) – O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu nesta terça-feira a liminar que anulava os efeitos da votação na Câmara Municipal de São Paulo da semana passada que aprovou a adesão da capital paulista à privatização da Sabesp.

Segundo o presidente do TJSP, Fernando Antonio Torres Garcia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite controle via Judiciário da tramitação de projetos de lei, e por isso ele decidiu pela suspensão da liminar até que a tramitação do processo seja concluída, de acordo com nota do governo do Estado de São Paulo.