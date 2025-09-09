The Swiss voice in the world since 1935

Justiça tailandesa ordena que ex-premiê Thaksin cumpra um ano de prisão

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O Supremo Tribunal da Tailândia determinou nesta terça-feira (9) que o ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra deve cumprir um ano de prisão, ao argumentar que ele não cumpriu uma condenação por corrupção, já que ele não passou nenhuma noite em sua cela e ficou detido em um hospital. 

O político e empresário tailandês de 76 anos continua sendo uma figura central na política do reino, apesar de estar afastado do poder há muitos anos. 

Ele assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2001, foi reeleito em 2005 e deposto pelo Exército em 2006, quando partiu para o exílio. No exterior, ele nunca deixou de comentar a política interna e até mesmo de participar da vida do país, afirmam seus críticos.

Thaksin foi condenado a oito anos de prisão por corrupção e abuso de poder após retornar de seu exílio em agosto de 2023.

Dos oito anos de pena, ele passou apenas seis meses detido em um hospital. Ele foi beneficiado por um indulto real que reduziu sua pena a um ano de prisão e foi libertado em fevereiro de 2024 devido à idade. 

O político é parte de um clã que define os rumos da política tailandesa, embora sua influência esteja em declínio após a destituição de sua filha, Paetongtarn Shinawatra, como primeira-ministra em agosto.

“Enviá-lo para o hospital não foi correto, o acusado sabe que sua doença não era uma questão urgente e permanecer no hospital não pode ser considerado como uma pena de prisão”, declarou um juiz ao ler a sentença. 

O tribunal emitiu “uma ordem de prisão” e disse que os funcionários penitenciários de Bangkok seriam responsáveis por seu “traslado”. 

“Ele entrou na prisão”, declarou minutos depois um funcionário do departamento penitenciário que pediu anonimato.

Thaksin chegou ao tribunal com um sorriso e posou para os fotógrafos, ao lado de sua herdeira política, a filha Paetongtarn. 

Após o anúncio da decisão, Paetongtarn deixou o tribunal sem o pai, mas disse aos jornalistas que Thaksin estava “com bom ânimo”.

tp/jts/tc/an/arm/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
20 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
13 Curtidas
11 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR