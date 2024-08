Kamala Harris aceitará nomeação democrata com discurso de unidade

Kamala Harris fará um discurso de unidade nesta quinta-feira (22) ao aceitar a nomeação presidencial democrata durante a convenção de seu partido em Chicago, de acordo com trechos divulgados por sua campanha.

“Prometo ser a presidenta de todos os americanos”, dirá Kamala, de 59 anos, no discurso mais importante de sua carreira.

“Nestes tempos, nossa nação tem uma oportunidade preciosa de deixar para trás o amargor, o cinismo e as batalhas que nos dividem.”

“Serei a presidenta que nos unirá em nossas maiores aspirações”, acrescentará a advogada em seu primeiro grande ato público.

Em seu discurso para a convenção democrata, que será transmitido ao vivo na televisão, Kamala, filha de um pai jamaicano e uma mãe indiana, abordará suas raízes e a trajetória que a levou a ser advogada, promotora e a primeira vice-presidente do país.

“Reconstruir a classe média será um objetivo de minha presidência. É algo pessoal. A classe média é de onde eu venho.”

Kamala também alertará sobre as consequências “extremamente graves” de uma eventual vitória de seu rival, o republicano Donald Trump. “Considerem o poder que ele terá, especialmente depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que ele poderia ter imunidade judicial.”

– Beyoncé –

A vice-presidente terá uma noite de glória no United Center, casa dos Chicago Bulls e dos Chicago Blackhawks, aplaudida pelos quase 5 mil delegados que na terça-feira lhe deram o voto para torná-la a candidata do partido.

A euforia em Chicago cresce ainda mais com a informação do meio especializado TMZ de que a diva do pop Beyoncé se apresentará na convenção.

Vários dos presentes chegaram ao United Center usando chapéus, no estilo de “Cowboy Carter” da cantora texana.

“Você sabe o que me empolga de verdade?”, disse Amanda Taylor, uma delegada de 47 anos do Missouri. “Claro que Kamala, mas ouvi que talvez Beyoncé venha!”

Quem tem presença confirmada é a cantora Pink e o grupo texano The Chicks, que será responsável por entoar o hino americano.

– “Histórico” –

Enquanto isso, Trump continua sua agitada turnê nacional, nesta quinta-feira a partir do Arizona, onde visitou a fronteira com o México para falar sobre imigração, um tema crucial para sua candidatura.

Considerado o ponto fraco da campanha de Kamala, o republicano acusou novamente os imigrantes de assassinarem americanos e tentou tachar a vice-presidente de indiferente à situação.

Após o discurso desta noite, Kamala terá 75 dias para convencer os americanos a votarem nela no dia 5 de novembro.

Em Chicago, ela já conquistou muitos corações. “Vai ser histórico”, disse o delegado do Havaí Michael Golojuch, que na noite desta quinta-feira foi assistir Tim Walz, companheiro de chapa de Kamala, aceitar a nomeação para a vice-presidência.

“É a honra da minha vida aceitar sua nomeação para vice-presidente dos Estados Unidos”, disse Walz em um breve, mas efusivo discurso.

Kamala chega à sua grande noite após os pesos pesados e as vozes emergentes do partido Democrata se sucederem no United Center para afirmar ao país que ela é a opção certa.

Na terça-feira, Barack e Michelle Obama eletrizaram os dezenas de milhares de presentes com apelos à esperança e à unidade.

Na noite de quarta-feira, o ex-presidente Bill Clinton, veterano de mais de dez convenções, tomou a palavra.

