Kamala Harris indica que pode voltar a disputar Presidência dos EUA

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris indicou em entrevista à rede britânica BBC que pode voltar a disputar a Presidência americana.

Kamala, que substituiu Joe Biden como candidata democrata nas eleições de 2024 e perdeu a disputa para Donald Trump, disse à emissora que ainda não tomou uma decisão.

A advogada, 61, ressaltou que não encerrou sua carreira política, e que suas sobrinhas-netas verão uma mulher presidente “em suas vidas, certamente”, revela um trecho da entrevista divulgado neste sábado.

“Dediquei toda a minha carreira a uma vida de serviço, isso está em mim, e há muitas formas de servir”, disse Kamala à rede britânica, que vai exibir a entrevista completa neste domingo. “Ainda não decidi o que vou fazer.”

Essas declarações foram o sinal mais claro, até o momento, de que Kamala pode buscar se tornar a candidata democrata nas eleições de 2028. A entrevista foi concedida após o lançamento do seu livro de memórias, no mês passado.

