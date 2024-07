Kamala mantém vantagem de 1 ponto sobre Trump em nova pesquisa Reuters/Ipsos

reuters_tickers

3 minutos

Por Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) – A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, manteve uma vantagem marginal de um ponto percentual sobre o republicano Donald Trump em uma nova pesquisa Reuters/Ipsos, fechando a lacuna aberta durante as últimas semanas da campanha do presidente Joe Biden à reeleição.

A pesquisa realizada durante três dias e finalizada no domingo mostrou que a vice-presidente Kamala Harris tem apoio de 43% dos eleitores registrados. O ex-presidente Trump apareceu com 42%, dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais da pesquisa.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos na semana passada mostrou Kamala com vantagem de 44% a 42%.

Kamala consolidou sua posição como candidata democrata nos últimos dez dias, após Biden, de 81 anos, sucumbir à pressão cada vez maior dentro do seu partido e abandonar a disputa. Desde então, ela recebeu uma enxurrada de doações e apoios.

No geral, os eleitores passaram a ter uma visão mais favorável de Kamala ao longo do último mês. De acordo com a pesquisa, 46% dos eleitores têm uma opinião favorável dela, contra 51% que têm uma visão desfavorável. Isso se compara a 40% de favoráveis e 57% de desfavoráveis em uma pesquisa Reuters/Ipsos finalizada em 2 de julho.

Esse mesmo quesito de Trump mudou pouco nesse período, com 41% dos eleitores registrados com uma opinião favorável sobre ele e 56% com uma visão desfavorável na pesquisa mais recente.

A pesquisa mostrou que eleitores registrados preferem a abordagem de Trump sobre economia, imigração e crime e consideram que Kamala tem um plano melhor para a saúde.

A pesquisa com 1.025 norte-americanos adultos, incluindo 876 eleitores registrados, foi conduzida online, em inglês, entre 26 e 28 de julho.

Pesquisas nacionais medem o apoio dos eleitores norte-americanos a políticos, mas a presidência é geralmente decidida em estados cruciais, como Arizona, Michigan e Pensilvânia, que alteram o equilíbrio do Colégio Eleitoral dos EUA.

BUSCA POR VICE

Kamala e sua campanha continuam verificando a portas fechadas possíveis candidatos à vice-presidência e uma decisão pode ser tomada em breve. Ela está se preparando para fazer campanha ao lado do indicado em estados cruciais na próxima semana.

Os candidatos para a posição ainda não construíram um perfil nacional substancial, segundo a pesquisa.

O senador e ex-astronauta Mark Kelly, do Arizona, teve a maior taxa de opiniões favoráveis entre este grupo, com 32%, seguido pelos governadores Josh Shapiro, da Pensilvânia, com 27%; Andy Beshear, do Kentucky, com 20%, J.B. Pritzker, de Illinois, com 14%, e Tim Waltz, de Minnesota, com 11%.

Cerca de metade dos eleitores registrados que responderam à pesquisa disseram que não ouviram falar de Kelly e estavam ainda menos familiarizados com os outros.

O secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, não foi incluído na mais recente pesquisa, mas 37% dos eleitores registrados que responderam ao levantamento da semana passada tinham uma opinião favorável sobre ele.

(Reportagem de Bo Erickson)