Kate, a Princesa de Gales, anuncia que está fazendo quimioterapia após descobrir câncer

3 minutos

LONDRES (Reuters) – Kate, a princesa de Gales, anunciou nesta sexta-feira que está passando por uma quimioterapia preventiva depois de exames realizados após uma grande cirurgia abdominal em janeiro terem revelado a presença de um câncer.

Kate, que tem 42 anos, é mulher do herdeiro do trono, o príncipe William, e passou duas semanas internada em janeiro por causa do que foi classificado pela sua equipe como uma cirurgia planejada e bem-sucedida para uma condição não especificada, mas também não cancerígena.

Contudo, em mensagem de vídeo, Kate disse que exames posteriores revelaram que um câncer foi encontrado, mas afirmou estar se sentindo bem e cada vez mais forte.

“Minha equipe médica, então, sugeriu que eu deveria fazer quimioterapia preventiva, e agora estou passando pelos primeiros estágios do tratamento”, afirmou Kate em um vídeo, que foi filmado na quarta-feira.

“Isso veio, claro, como um grande choque, e William e eu estamos fazendo tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, pelo bem da nossa jovem família”, acrescentou.

Em fevereiro, o rei Charles também anunciou que está tratando um câncer, e que por isso ele teria de adiar alguns compromissos reais.

O gabinete de Kate, no Palácio de Kensington, afirmou que não dará mais detalhes sobre o tipo de câncer que ela tem. Sua equipe informou que ela está em recuperação e que a quimioterapia preventiva começou em fevereiro.

Após a cirurgia, o palácio afirmou que Kate não retornaria aos compromissos oficiais até depois da Páscoa, e sua ausência da vida pública provocou grandes especulações nas redes sociais.

Ela e William queriam privacidade sobre o câncer até que seus filhos — príncipe George, de 10 anos; princesa Charlotte, de 8; e príncipe Louis, de 5 — iniciassem as férias escolares, o que ocorreu nesta sexta-feira.

“Demorei um tempo para me recuperar de uma grande cirurgia para começar meu tratamento. Porém, mais importante, demorou um tempo para explicarmos tudo para George, Charlotte e Louis de uma forma que fosse apropriada, e para assegurar a eles que eu ficarei bem”, disse Kate.

“Como disse a eles: estou bem e ficando mais forte a cada dia, focalizando nas coisas que ajudarão no meu processo de cura. Na minha mente, corpo e espírito”, acrescentou.

Kate não participa de um evento público desde o Natal, quando se juntou a outros membros da família real para ir à igreja.

(Reportagem de Michael Holden)