Kate, princesa de Gales, passa por quimioterapia após “grande choque” com descoberta de câncer

5 minutos

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters) – Kate, a princesa de Gales, anunciou nesta sexta-feira que passa por uma quimioterapia preventiva depois de exames realizados após uma grande cirurgia abdominal em janeiro revelarem a presença de um câncer.

Kate, que tem 42 anos, é mulher do herdeiro do trono, o príncipe William, e disse que a descoberta do câncer foi um “grande choque”. A notícia vem após outra novidade ruim relacionada à saúde da família real: o rei Charles também trata um câncer.

A princesa de Gales passou duas semanas internada em janeiro devido ao que foi classificado na ocasião por sua equipe como uma cirurgia planejada e bem-sucedida para uma condição não especificada, mas também não cancerígena.

Contudo, em mensagem de vídeo, Kate afirmou que exames posteriores revelaram a descoberta de um câncer. Disse, no entanto, estar se sentindo bem e cada vez mais forte.

“Minha equipe médica, então, sugeriu que eu deveria fazer quimioterapia preventiva, e agora estou passando pelos primeiros estágios do tratamento”, afirmou Kate.

Ela estava vestida com uma calça jeans e um suéter e aparentava palidez e cansaço no vídeo, gravado na quarta-feira:

“Isso veio, claro, como um grande choque, e William e eu estamos fazendo tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, pelo bem da nossa jovem família.”

Após a cirurgia, o palácio afirmou que Kate não retornaria aos compromissos oficiais até depois da Páscoa, no fim deste mês. Sua ausência da vida pública havia provocado especulações nas redes sociais.

O rei Charles, de 75 anos, passou por um procedimento corretivo para aumento na próstata no mesmo hospital de Kate, em janeiro. O Palácio de Buckingham revelou em fevereiro que ele trata um câncer, e que por isso teria de adiar alguns compromissos reais.

“Sua majestade está ‘tão orgulhosa de Catherine por sua coragem de falar como falou'”, disse um porta-voz do palácio, afirmando que Charles mantém contato próximo com Kate desde que estiveram juntos em uma clínica privada de Londres, em janeiro.

“Ambas as majestades ‘continuarão oferecendo seu amor e apoio a toda a família nestes tempos difíceis'”, acrescentou.

O príncipe Harry, que brigou com William desde que se mudou para a Califórnia com a esposa, Meghan, enviou mensagem de apoio à cunhada.

“Desejamos saúde e cura a Kate e à família, e esperamos que eles possam fazê-lo de forma privada e em paz”, afirmaram Harry e Meghan, duque e duquesa de Sussex.

Comunicados similares foram emitidos por líderes políticos do Reino Unido e pelo presidente norte-americano, Joe Biden. A princesa é conhecida popularmente pelo nome de nascença, Kate Middleton.

O gabinete de Kate, no Palácio de Kensington, afirmou que não irá fornecer detalhes sobre o tipo de câncer, citando o direito à privacidade médica. Sua equipe informou que ela está em recuperação e que a quimioterapia preventiva começou em fevereiro.

O momento do anúncio foi escolhido para que seus filhos — príncipe George, de 10 anos; princesa Charlotte, de 8; e príncipe Louis, de 5 — pudessem digerir a notícia antes de ela tornar-se pública, e porque esta sexta-feira marcou o início de suas férias escolares.

“Demorei um tempo para me recuperar de uma grande cirurgia para começar meu tratamento. Porém, mais importante, demorou um tempo para explicarmos tudo para George, Charlotte e Louis de uma forma que fosse apropriada, e para assegurar a eles que eu ficarei bem”, disse Kate.

“Como disse a eles: estou bem e ficando mais forte a cada dia, focando nas coisas que ajudarão no meu processo de cura. Na minha mente, corpo e espírito”, acrescentou.

Kate não participa de um evento público desde o Natal, quando se juntou a outros membros da família real para ir à igreja.

Vídeo gravado no último sábado, publicado pelo jornal The Sun, mostrou Kate aparentemente saudável, caminhando e carregando sacolas de compras com seu marido em uma loja rural em Windsor, perto de onde moram.

“Espero que vocês entendam que, como uma família, precisamos de um tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo o meu tratamento”, pediu.

“Meu trabalho sempre me deu um grande senso de alegria, e espero voltar quando puder. Agora só quero focar na minha recuperação total.”

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou que Kate tem o amor e o apoio de todo o país: “Ela mostrou grande coragem em seu anúncio hoje; nas últimas semanas, ela foi sujeita a um grande escrutínio e foi injustamente tratada por certa imprensa em todo o mundo e nas redes sociais”.

(Reportagem de Michael Holden e Alistair Smout)