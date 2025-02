Katy Perry e namorada de Bezos viajarão ao espaço no foguete Blue Origin

A cantora pop Katy Perry e a jornalista Lauren Sánchez, namorada do bilionário Jeff Bezos, se juntarão a uma tripulação exclusivamente feminina no próximo voo suborbital da Blue Origin, anunciou a empresa aeroespacial nesta quinta-feira (27).

Também estarão a bordo a co-apresentadora do programa CBS Mornings, Gayle King, a cientista pesquisadora Amanda Nguyen, a ex-especialista em foguetes da Nasa, Aisha Bowe, e da produtora de filmes Kerianne Flynn.

O voo seria realizado “na primavera” boreal (outono no Brasil), de acordo com um comunicado da empresa.

A Blue Origin, fundada por Bezos – proprietário da gigante do comércio online Amazon – começou a enviar turistas e celebridades ao espaço em 2021 a bordo do foguete New Shepard, nomeado em homenagem a Alan Shepard, o primeiro americano no espaço.

Essas missões partem do principal local de lançamento da empresa, no oeste do Texas.

Recentemente, realizou o primeiro voo de teste orbital de seu maior foguete, o New Glenn.

Até o momento, a empresa levou 52 pessoas ao espaço suborbital em 10 missões tripuladas.

Entre as celebridades que já voaram a bordo do New Shepard estão o lendário ator de ficção científica de Star Trek, Shatner William, e o próprio Jeff Bezos, que estava no voo inaugural tripulado.

Os preços dos ingressos não foram divulgados, embora celebridades geralmente ganhem assentos de cortesia.

Esses voos geralmente duram apenas 10 a 11 minutos, da decolagem ao pouso.

Seus passageiros vivenciam a microgravidade por alguns minutos enquanto sua cápsula sobe além da chamada linha Karman, o limite internacionalmente reconhecido do espaço, 100 quilômetros acima do nível do mar.

O foguete propulsor faz um pouso vertical, enquanto a cápsula abre paraquedas para uma aterrissagem suave no deserto do Texas.

Bezos, assim como Elon Musk (a única pessoa mais rica que ele), tem paixão pelo espaço.

Mas enquanto Musk sonha em colonizar Marte, Bezos prevê uma eventual transferência da indústria pesada da Terra para plataformas espaciais flutuantes, e assim preservar o meio ambiente e “a origem azul da humanidade”.

