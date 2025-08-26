Kneecap cancela turnê nos Estados Unidos por audiência judicial em caso de terrorismo

O grupo irlandês de rap Kneecap cancelou sua turnê pelos Estados Unidos porque um de seus membros deve comparecer a um tribunal britânico para responder à acusação de supostamente apoiar o movimento islamista libanês Hezbollah.

“Devido à proximidade de nossa próxima audiência judicial em Londres com a primeira data da turnê, e como o governo britânico continua sua caça às bruxas, teremos que cancelar todas as 15 datas da turnê nos Estados Unidos em outubro”, afirmou o grupo em um comunicado publicado nas redes sociais.

“Mas assim que vencermos nosso caso no tribunal, o que faremos, prometemos embarcar em uma turnê ainda maior”, acrescenta a nota, que informa que os ingressos devem ser reembolsados.

Liam O’Hanna, 27 anos, cujo nome artístico é Mo Chara, foi indiciado em maio após ser acusado de exibir uma bandeira do Hezbollah durante um show no ano passado em Londres.

O Hezbollah foi banido no Reino Unido em 2019 e é considerado um crime demonstrar apoio ao movimento pró-iraniano.

O Kneecap também ganhou destaque por suas declarações que denunciam a guerra em Gaza e contra Israel.

Em uma apresentação em junho no Festival de Glastonbury, Chara declarou: “Israel é um criminoso de guerra”.

O grupo foi posteriormente excluído do Festival Sziget de Budapeste porque as autoridades húngaras, próximas a Israel, impediram sua entrada.

O Kneecap também apoia os republicanos irlandeses e critica o imperialismo britânico.

O nome do grupo faz referência aos tiros intencionais nos membros do corpo, chamados em inglês de “kneecapping”, efetuados pelos republicanos irlandeses como punição durante as décadas de instabilidade na Irlanda do Norte.

