Kosovo acusa Sérvia de atacar importante canal de água

afp_tickers

3 minutos

Várias pessoas foram detidas neste sábado (30) em Kosovo após uma explosão que danificou um importante canal que fornece água para duas usinas termelétricas no país balcânico, que acusou a vizinha Sérvia de ter “orquestrado” o ataque.

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, negou qualquer envolvimento do país na explosão ocorrida na sexta-feira, classificando as acusações como “infundadas”, “irresponsáveis” e “preocupantes”.

O canal Ibar-Lepenac fornece água para centenas de milhares de habitantes do norte de Kosovo e parte da capital, Pristina. A água do canal também é essencial para os sistemas de resfriamento de duas usinas elétricas que, se parassem de funcionar, deixariam todo o país no escuro.

O primeiro-ministro kosovar, Albin Kurti, anunciou várias detenções e acusou Belgrado. A polícia “realizou buscas e prisões”, além de “coletar depoimentos e provas. Os criminosos e terroristas terão que enfrentar a justiça e a lei”, declarou.

“Tornamos a Sérvia responsável”, acrescentou.

As tensões entre os dois países persistem desde a guerra no final da década de 1990, entre forças sérvias e kosovares.

Kosovo declarou independência em 2008, mas Belgrado ainda considera a região como uma província e incentiva a comunidade sérvia no território a não se submeter à autoridade de Pristina.

O alto representante da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, condenou o ataque, chamando-o de um “ato desprezível de sabotagem contra infraestruturas civis essenciais em Kosovo”.

Os Estados Unidos, por meio de sua embaixada em Pristina, também condenaram energicamente “o ataque contra infraestruturas críticas”.

A França também “condenou” o ataque e pediu que “se esclareça completamente” o ocorrido. A Turquia apelou a todas as partes para que “evitem uma escalada” e ofereceu ajuda a Kosovo.

O governo kosovar afirmou que “os primeiros indícios sugerem” que a explosão foi “orquestrada pelo Estado sérvio, que possui a capacidade de realizar um ataque criminoso e terrorista desse tipo”.

As autoridades aprovaram “medidas adicionais para reforçar a segurança em torno de instalações e serviços essenciais, como pontes, transformadores, antenas, lagos, canais”, entre outros.

A área ao redor do canal está sendo protegida desde a noite de sexta-feira pelas forças da Otan em Kosovo, informou a organização em um comunicado.

ih/ljv/lgo/dbh/meb/am