Kremlin diz que Otan está pressionando a Ucrânia a continuar com “guerra sem sentido” com a Rússia

2 minutos

MOSCOU (Reuters) – O Kremlin disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos, a Otan e alguns países europeus estão incentivando a Ucrânia a continuar o que chamou de “guerra sem sentido” de Kiev com a Rússia e os acusou de aumentar as tensões nas últimas semanas.

A Rússia enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, no que chamou de operação militar especial, e Kiev diz que está se defendendo – com a ajuda do Ocidente – em um esforço para expulsar todas as forças russas de seu território.

Nesta quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou alguns países ocidentais de aumentarem as tensões nas últimas semanas ao permitir que a Ucrânia usasse armas fornecidas por eles contra alvos dentro da Rússia, algo que os Estados Unidos ainda não concordaram publicamente em fazer.

“Os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte – os Estados Unidos em particular, outras capitais europeias – embarcaram nos últimos dias e semanas em uma nova rodada de escalada”, disse Peskov aos repórteres.

“Eles estão fazendo isso deliberadamente. Ouvimos muitas declarações belicosas. … Eles estão incentivando a Ucrânia de todas as formas possíveis a continuar essa guerra sem sentido”, disse ele.

“É claro que tudo isso terá consequências inevitáveis e, em última análise, será muito prejudicial aos interesses dos países que tomaram o caminho da escalada.”

(Reportagem de Gleb Stolyarov)