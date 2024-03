Líder norte-coreano apresenta novo tanque de combate

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, dirigiu um “novo tipo de tanque de combate” durante uma supervisão de exercícios militares, informou a imprensa estatal do país nesta quinta-feira.

Com uma jaqueta de couro, Kim cumprimentou os soldados uniformizados e supervisionou exercícios com munição real em um posto de comando, ao lado de generais, segundo as imagens publicadas pela imprensa estatal.

Em seguida, ele “entrou em um novo tipo de tanque de combate, assumiu o comando e dirigiu o tanque”, afirmou a agência estatal KCNA.

A notícia foi divulgada no último dia de exercícios conjuntos anuais entre Estados Unidos e Coreia do Sul, nos quais as tropas treinaram a interceptação de mísseis e ataques aéreos.

A Coreia do Norte, que possui um arsenal nuclear, criticou os exercícios, que considera um treinamento para uma invasão.

Kim expressou “grande satisfação com o excelente poder de ataque” do novo tanque e destacou a “importância dos veículos na guerra moderna e a necessidade de organizar exercícios intensivos que simulem uma guerra real”.

A tensão na península da Coreia aumentou nos últimos meses, com a intensificação dos testes de armas do Norte e o reforço da cooperação com os Estados Unidos e os exercícios militares conjuntos do Sul.

A Coreia do Norte elevou o tom beligerante e declarou o Sul como seu “principal inimigo”, com a ameaça de uma guerra diante da menor violação de seu território.

