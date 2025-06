Líder supremo do Irã diz que Trump ‘exagerou’ o impacto de ataques dos EUA

afp_tickers

6 minutos

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou, nesta quinta-feira (26), que o presidente americano, Donald Trump, “exagerou” o impacto dos ataques dos Estados Unidos contra as instalações nucleares iranianas, em sua primeira declaração pública desde que entrou em vigor um cessar-fogo entre Irã e Israel, na terça-feira.

Os Estados Unidos, que bombardearam o Irã na madrugada de domingo em apoio a Israel, seu aliado, “não ganhou nada” com seus ataques, avaliou o aiatolá que, em tom triunfal, comemorou a “vitória” do Irã.

Khamenei também afirmou que seu país deu uma “bofetada contundente” nos Estados Unidos e que Israel “quase colapsou” com os ataques lançados por Teerã.

O governo dos Estados Unidos se envolveu diretamente na ofensiva iniciada em 13 de junho por Israel contra o Irã, com um bombardeio no último domingo contra três centros cruciais do programa atômico de Teerã: Fordo, Natanz e Isfahan.

Israel justificou o ataque ao Irã alegando que a República Islâmica estava prestes a desenvolver uma bomba atômica.

Com o frágil cessar-fogo entre Irã e Israel entrando no terceiro dia após 12 dias de guerra e com a expectativa da retomada das negociações entre Teerã e Washington sobre o programa nuclear iraniano, as atenções se voltam para a eficácia desta ação.

Khamenei também afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “exagerou” o impacto dos bombardeios que, segundo ele, “não foi importante”.

Trump afirmou que as instalações iranianas bombardeadas ficaram “totalmente destruídas”, e nesta quinta-feira, o presidente americano disse que o Irã não pôde tirar nada das instalações nucleares antes dos bombardeios.

“Teria levado tempo demais, seria muito perigoso, pesado e difícil de mover!”, assegurou ele em sua plataforma, Truth Social.

Segundo especialistas, é possível que o Irã tenha retirado parte de sua reserva de 400 quilos de urânio altamente enriquecido e a tenha escondido em algum lugar em seu vasto território.

De acordo com um documento confidencial do governo americano, revelado pela emissora CNN, o ataque não destruiu componentes fundamentais do programa nuclear iraniano, cujo desenvolvimento teria sido atrasado em alguns meses e não décadas, como Trump insiste em dizer.

A Casa Branca reconheceu que o documento divulgado pela CNN é autêntico, mas “totalmente equivocado”.

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, insistiu, nesta quinta-feira, em que os ataques americanos contra o Irã foram um “sucesso histórico” e atacou a mídia por questioná-lo.

“O presidente Trump criou as condições para pôr fim à guerra. Dizimando, aniquilando, destruindo – escolham a palavra – as capacidades nucleares do Irã”, reforçou Hegseth durante uma coletiva de imprensa.

“Por buscar escândalos constantemente (…), estão perdendo momentos históricos”, afirmou, em um ataque direito à imprensa.

– Cooperação do Irã com AIEA chegou ao fim? –

O Irã respondeu aos ataques dos Estados Unidos disparando mísseis contra Israel e uma base americana no Catar, antes da entrada em vigor do cessar-fogo.

Segundo o aiatolá Khamenei, o presidente americano busca minimizar o impacto do ataque iraniano contra a base aérea de Al Udeid, a maior instalação militar americana no Oriente Médio.

O programa nuclear iraniano foi objeto de várias rodadas de negociações entre os Estados Unidos e o Irã, iniciadas em abril, com a mediação de Omã, mas suspensas pela ofensiva israelense.

Em declarações na quarta-feira, ao final de uma cúpula da Otan, em Haia, Trump disse que os Estados Unidos vão manter diálogos com o Irã “na próxima semana”.

“Poderíamos assinar um acordo, ainda não sei”, disse o presidente americano.

Teerã, que defende seu direito a desenvolver um programa nuclear com fins civis e desmente querer fabricar uma bomba atômica, se disse disposto a retomar as negociações com Washington.

Antes da intervenção dos Estados Unidos, Israel havia lançado centenas de ataques contra estas instalações e matado alguns dos principais cientistas responsáveis pelo programa nuclear.

O Exército israelense considerou que a guerra representou um “golpe duro” para o desenvolvimento atômico do Irã, mas que “ainda é cedo para avaliar os resultados da operação”, segundo seu porta-voz, o general de brigada Effie Defrin.

Na mesma linha, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) considera impossível calcular os danos e pediu acesso às instalações nucleares iranianas.

A agência da ONU “perdeu a visibilidade” sobre as reservas de urânio enriquecido “desde que começaram as hostilidades”, afirmou seu diretor-geral, o argentino Rafael Grossi.

O Conselho de Guardiões do Irã, órgão encarregado de garantir que a legislação se ajuste à Constituição, ratificou, nesta quinta-feira, um projeto de lei que suspende a cooperação com a AIEA.

A Alemanha considera que se trata de um “péssimo sinal” e pediu que Teerã não suspenda a cooperação, enquanto a França instou o Irã a retomar “sem demora a via do diálogo” e da cooperação com a agência das Nações Unidas.

Apesar das pressões ocidentais e das ameaças diretas dos Estados Unidos e de Israel, antes do conflito o Irã enriquecia urânio a 60%, próximo do nível de 90% necessário para produzir uma arma atômica.

Segundo o balanço oficial mais recente do Irã, que considera apenas as vítimas civis, a campanha militar israelense deixou 627 mortos e mais de 4.870 feridos. Os mísseis e drones lançados por Teerã em retaliação mataram 28 pessoas em Israel, segundo as autoridades.

bur/cyj/phs/dbh/zm/fp/jc/mvv/ic